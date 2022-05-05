外賣平台投訴飈升 政府擬要求食肆監管

當局接食安投訴3年升17倍

食衛局長陳肇始昨日書面回覆立法會議員張國鈞時指出，過去3年食環署和海關就外賣平台的食物安全和涉《商品說明條例》的投訴數字急增。當局接到涉食物安全的投訴，由2019年的9宗增至2021年的164宗，宗數急升逾17倍。同期涉《商品說明條例》投訴則由17宗升至77宗（見圖）。

要食店持牌人保外賣適溫

「運送過程不受干擾」

對於政府如何監管外賣網上平台，食衛局稱食物安全中心特別向本港主要網購食物送遞商發出在疫情下須注意的外送食物事項，又稱食環署正計劃在現有的發牌制度下，明確要求食店持牌人須確保交由網上平台，或外送服務承辦商的食物皆符合持牌條件，包括確保外賣及外送食物時刻保存於適當的安全溫度、在運送過程中不受干擾，以減少食物交叉污染風險，食環署稍後會訂定計劃具體安排。

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍表示，暫未聽過政府與餐飲業商討有關問題，他作為營運者亦不明白怎確保運送過程不出問題。他說，送外賣是另一間公司，食肆只能確保將良好食物交到外賣平台公司手中，「難道我要派一個經理跟着他（外賣員）、去監控他嗎？這是做不到的」。黃認為若政府為了規管方便而要求食肆負責，並不合理。

「難道派經理跟着外賣員？」

業界促當局釐清責任

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，現時收到有關外賣平台的投訴與食肆無直接關係。他認為若運送途中出問題，未必是處所責任，惟現時當局將責任放在食肆或製造食物場所。黃指製造食物及物流屬兩個程序，盼當局可釐清食肆及外賣平台的責任。