前年七一毁3鐘表店 前區議員助理認罪

逾百沙田居民聯署求情

被告麥烈誠（27歲）報稱售貨員，他承認於2020年7月1日分別在銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下「勞力士」外、羅素街50至52號地下「百達翡麗」外，以及灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下「英皇鐘錶珠寶」外，損壞均屬於英皇鐘錶珠寶有限公司的玻璃窗。

辯方求情稱，被告願向店舖賠償97,900元，亦親撰求情信，稱真誠知錯及有悔意，明白破壞絕不可取，承諾日後奉公守法，並提及他任區議員助理6年，一直服務社區。辯方呈上29封由被告父母、朋友等撰寫的求情信，亦有逾百名沙田居民聯署求情，提及他一直為沙田居民付出，熱心助人，是有理想、不計較的青年。

案情稱，閉路電視拍攝到被告走近勞力士及百達翡麗外的玻璃櫥窗，櫥窗隨即碎裂，他亦被拍到以筆狀物壓向英皇鐘錶珠寶的玻璃櫥窗，櫥窗出現3處坑洞。警方追查下於7月10日在沙田排頭街一住所拘捕被告，檢獲破窗器等物。

【案件編號：ESCC 2738/21】