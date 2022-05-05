認fb煽投廢票 產品主任緩刑

辯方昨求情稱，社會服務令報告指被告周榮達不適合履行社服令，因他長期在內地工作，來回兩地須接受隔離檢疫，難以定期向感化官匯報情况。辯方又稱，若被告即時入獄，恐怕失去工作，重申被告願承擔法律責任，冀判緩刑。

鄭官聽畢求情稱，涉及選舉的案件性質嚴重，一般考慮判監，由於報告不建議被告接受社服令，餘下選項只有監禁。鄭官採納3個月監禁為量刑起點，被告認罪扣減至兩個月；由於被告背景良好、無案底和有悔意等，判緩刑兩年。

案情稱，被告去年11月2日在名為「Victor Chou」的facebook專頁發出一則公開帖文，提及「當廢票多於有效票，我們清楚告訴了世界，香港人反對這樣的選舉」等。同年12月19日（立選投票日），被告發文稱「如果你認為不投票比投自由意志的一票對立圾選舉的抗議聲更大，你認為獄中的前輩，手足不想你投下自由意志的一票，忍心讓死去的枉死，失踪的無聲」等。

【案件編號：WKCC562/22】