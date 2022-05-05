壹傳媒違契案 科技園：兩去信後啟動收地

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認共兩項欺詐罪。控方證人黃克強2016年起擔任科技園公司行政總裁，他作供時確認案發時蘋果印刷沒向科技園公司，為力高及蘋果慈善基金會申請牌照以佔用處所，兩間公司亦從未獲批准許牌照。

曾要求澄清 被覆力高沒佔地

黃克強表示，科技園從傳媒得悉力高及蘋果慈善基金會或佔用涉案處所，2020年3月底曾去信蘋果印刷要求澄清。翌月蘋果印刷回覆稱，力高使用處所作為公司地址，但沒佔用地方，並將更改公司地址。

2021年6月，科技園通過律師行兩次去信蘋果印刷，表示得知上址發生違法事情，而科技園將啟動重收土地程序。同年9月，科技園就違契事宜採取法律行動，即向蘋果日報印刷發出訴訟傳票。

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪庭上反對控方將律師行信件及訴訟傳票呈堂，認為與本案無關；而黃克強提及有消息稱上址有人違法，或牽涉國安法，黃佩琪認為對黃偉強不公。法官陳廣池最終拒絕該些文件呈堂。案件今續。

【案件編號：DCCC 349/21】