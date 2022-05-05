校巴溜前撞斃5人研死因 兩人赴雜貨店罹禍

料審10天不設陪審

3男2女死者為YIP WILLY（葉慶華；終年89歲）、楊文根（終年77歲）、梁洪（終年83歲）、何玉珍（終年80歲）、陳瑞意（終年70歲），案發2018年12月10日下午1時許，肇事校巴由長康街向英皇道與熙和街交界溜下。

庭上證供顯示，除YIP WILLY外，其餘4人均於當日死亡。YIP WILLY兒子葉忠賢供稱，父親為印尼華僑，1965年定居香港，及後於澳門賭場打工，生前已退休，因父親腰及膝痛，憂外出時會被推撞遂以輪椅代步。父親第一任太太早年去世，居於澳門的長女不時回港照顧他，父親及後結識母親，二人未有正式註冊。

葉忠賢稱，當日父親欲到熙和街雜貨店行逛，惟店舖未開門，他午飯後再訪便遇上意外，身體多處受傷包括腦出血，留院一個月後於1月8日離世。事發時曾到熙和街雜貨店的亦包括死者何玉珍。

陳瑞意的女兒陳汝盈稱，母親退休前從事製衣業，當日她與朋友到北角飲茶後，本相約朋友改衫，對方發現她爽約後通知家人，才知悉她遇上意外。梁洪退休前曾任電車司機；楊文根則曾於洋行工作，其後與太太成立化妝品批發公司，事發時已退休。

【案件編號：CCDI 102、273、1068、1076、1078/19】