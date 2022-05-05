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嘉頓山刺4婦 內地男：自殺不遂博死刑 稱不識事主 返內地報公安不獲理回港被捕

【明報專訊】26歲內地男子涉於2019年在深水埗嘉頓山持刀刺傷4名中年婦，被控4項企圖謀殺罪，他昨在高院承認控罪。被告在錄影會面聲稱多次自殺不遂，欲襲擊他人致死，返回內地時被判死刑。案件押後至6月6日判刑，其間為被告索取精神科報告。

案情稱，2019年10月11日早上，4名事主吳伯弟、劉文聯、張軒娣、林琼琼在嘉頓山晨運。約10時許，被告劉越騰（現26歲）手持一把20厘米長的水果刀襲擊林的背部及頸部。其餘3名事主目睹後逃去，被告遂追上3人。吳被刺中頸、腹及背部，劉被刺中後頸及背部，張被刺中左胸、左頸及左肩。

另有途人看到被告施襲，離開現場求助。4名事主送院，情况危殆。被告在犯案後離開香港，10月13日從深圳灣口岸入境時被捕。

知港無死刑 盼返內地判死

被告在錄影會面中承認襲擊4名事主，稱自己多次嘗試自殺不果，故改為襲擊他人致死，並知道香港沒死刑，希望殺人後返回內地被判死刑。他稱不認識4名事主，但認為當時適合下手，遂襲擊4人。

被告施襲後，同日從羅湖口岸出境，並聲稱自己遺失雙程證，警方告知他可使用護照離港。他遂折返租住的美荷樓青年旅舍，取護照後重返羅湖離開香港。他稱，返回內地後曾報公安，但公安稱他在香港犯案，不能在內地被捕。

一人患妄想症 以為鄰居指派

4名事主背部、頸部、肩部等有多處斬傷。其中林琼琼原患有焦慮症，遇襲後情緒不穩，更以為被告是鄰居指派襲擊她，被診斷患上妄想症及創傷後遺症，出院後繼續接受治療。兩名事主亦在認人程序認出被告。

【案件編號山：HCCC 173/21】

相關字詞﹕內地人 高等法院 嘉頓山 企圖謀殺

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