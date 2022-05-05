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立會通過財案 陳茂波：正覆檢經濟增長預測 狄志遠投棄權 稱削社福開支不能接受

【明報專訊】立法會昨日三讀通過今屆政府最後一份財政預算案的《2022年撥款條例草案》。財政司長陳茂波表示，政府正覆檢全年本地經濟增長預測，5月中會公布最新預測。他說，預計政府財政儲備會在往後5年逐步重回1萬億元以上，並稱本年度政府經營帳目因防疫抗疫或出現赤字，但預料下年度起往後數年可達至平衡。

陳料往後5年儲備重回萬億

立法會昨日以87票贊成、1票棄權、0票反對通過《2022年撥款條例草案》。唯一棄權票由新思維狄志遠投下，工聯會麥美娟缺席投票，立法會主席梁君彥按慣例未投票。狄志遠會後表示，社福界不能接受政府在疫情下仍削減福利開支，批評對社福機構服務有嚴重影響，即使他曾獲陳茂波約見，並向政府提出具體建議，最終未能達成解決方案。他讚賞預算案派發消費券和其他紓困措施，惟當局「永久」削減福利開支，對於沒法支持預算案感遺憾。

陳茂波表示，本屆政府任內雖曾出現逾2000億元財赤，但目前財政儲備仍有約9500億元，按照中期預測估算，往後5年財政儲備會逐步重回1萬億元以上，相當於16個月政府開支。他說，若疫情保持穩定，預計經濟可持續復蘇。他又提到正全力籌備發放第二階段5000元消費券，目標是年中開始接受登記，暑假發放。

陳在發言尾聲，亦就今屆政府任內工作發表感言。他說通過以往幾年經驗，知道不同人面對同一問題，可以有非常不同的解決進路，很多時未必能達成共識，但只要多解說，既尋求大多數市民支持，亦爭取反對者理解，期望盡力做好後能得到大家認同。

財經事務及庫務司長許正宇表示，本港現時外匯儲備充足，有超過4800億美元（約37,600億港元），亦未出現資金進出異常情况。

羅致光：已啟動建60合約院舍

勞工及福利局長羅致光回應多名議員關注安老服務的提問時稱，現屆政府任內落成的資助院舍，都是上屆政府或更早開始興建，政府沒有時光機回到上幾屆政府，決定興建更多安老院。他說政府已啟動興建約60間合約院舍，要到下屆政府甚至之後才能完成，並期望立法會日後支持撥款興建社福服務設施。

相關字詞﹕立法會 狄志遠 陳茂波 財政預算案

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