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緝涉籲投白票7人 白韞六：等候引渡 貪污投訴增18% 涉政府部門升3%

【明報專訊】去年立法會選舉有10人涉嫌呼籲他人不投票或投白票被捕，當中3人被控，另7人被通緝，包括已離港的立法會前議員許智峯及沙田前區議員丘文俊。廉政專員白韞六昨日表示，該7人是「等候引渡」，會努力做好引渡工作。至於將於周日舉行的特首選舉，他說廉署已在網上巡邏，暫沒發現有人煽動他人不投票或投白票，而選舉當日廉署會安排80多名職員當值，分別在票站視察及在總部支援。

特首選舉未見煽投白票

白韞六昨總結廉署去年工作，形容在新冠疫情威脅及地緣政治壓力下，本港貪污情况繼續有效受控。撇除有關選舉的投訴，廉署去年接獲2264宗貪污投訴，較前年增18%，升幅主要集中在私營機構，他相信與疫情緩和經濟活動逐漸恢復有關。去年涉及政府部門的貪污投訴上升3%，投訴最多依次為警務處、食環署和房署相關；公共機構則有15%跌幅（見表）。

對於7人在立法會選舉涉呼籲他人投白票或不投票被通緝，白韞六被追問年初當選國際反貪局聯合會主席，會否就被通緝者在國際上跟進，他形容7人是「等候引渡」，廉署會繼續努力做引渡工作，這跟國際反貪局聯合會沒特別關係，又稱在《聯合國反腐敗公約》下，締約國之間有相關操作。

李家超涉違選舉指引

白：介入與否 待選舉後檢視

特首選舉唯一候選人李家超上月在網上刊出包括藝人方力申等言論的選舉廣告，遲了2至3個工作天才上載支持同意書到選舉事務處中央平台，涉不符選舉處指引。白韞六回應稱，現階段由選舉處處理，至於廉署會否介入調查，則有待選舉後再檢視。

檢控被質疑涉政治

稱選舉相關個案無關國安法

白韞六說，就「完善選舉制度」後的兩場選舉，其中選委會界別分組選舉接獲8宗投訴，其中7宗屬可追查；立法會選舉則接獲52宗投訴，當中48宗屬可追查。被問及《港區國安法》生效後，有人質疑廉署檢控工作有政治成分，他說廉署處理的個案與選舉相關，強調與國安法無關，籲大眾別把兩者混淆。

林鄭月娥5年前競選特首時承諾修訂《防止賄賂條例》，將第3及第8條適用範圍擴至涵蓋特首，惟她去年7月表明會「走數」，亦不希望未來的特首修例，避免削弱特首在特區的憲制責任。白韞六昨被問會否對此感失望，以及會否期望下屆政府修例，他說林太已清楚表達，他沒有補充。

相關字詞﹕貪污 防止賄賂條例 港區國安法 行政長官選舉 廉政公署 白韞六

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