醫局兩年獲163億元抗疫 林哲玄：合理

食衛局長陳肇始以書面回覆議員查詢表示，港府於疫情爆發後四度向醫管局額外撥款，包括前年2月撥款47億元；同年9月撥款30.44億元，提升醫管局服務容量以應付第四波；2022/23年度額外撥款75億元，提升局方應對疫情能力；餘下11.41億元則供醫管局營運北大嶼山醫院香港感染控制中心、支援疫苗接種計劃等。

當局指醫管局約85.65億元開支中，人手開支佔約31億；購置藥物、醫療儀器等其餘開支佔約42億；設置、營運額外隔離及治療設施開支約13億元。

醫衛界議員林哲玄稱，面對突如其來的疫情，醫管局需購置呼吸機等儀器，認為撥款及開支合理，撥款亦反映港府在抗疫開支「唔缺錢」。他補充，今波疫情後港府應「經一事，長一智」，如學習加快動用病牀、檢疫措施等資源，相信配合撥款將能應對下一波疫情，即使撥款不足亦能適時增加。

（新冠疫情）