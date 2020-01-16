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醫局兩年獲163億元抗疫 林哲玄：合理

【明報專訊】新冠疫情持續逾兩年，食物及衛生局昨公布，港府由2020年2月至今，四度向醫管局額外撥款支援抗疫，涉逾163億元。截至今年2月28日，醫管局防疫措施開支85.65億元，購置藥物、醫療儀器等佔約42億元，人手相關開支佔約31億元。有立法會議員認為金額合理。

食衛局長陳肇始以書面回覆議員查詢表示，港府於疫情爆發後四度向醫管局額外撥款，包括前年2月撥款47億元；同年9月撥款30.44億元，提升醫管局服務容量以應付第四波；2022/23年度額外撥款75億元，提升局方應對疫情能力；餘下11.41億元則供醫管局營運北大嶼山醫院香港感染控制中心、支援疫苗接種計劃等。

當局指醫管局約85.65億元開支中，人手開支佔約31億；購置藥物、醫療儀器等其餘開支佔約42億；設置、營運額外隔離及治療設施開支約13億元。

醫衛界議員林哲玄稱，面對突如其來的疫情，醫管局需購置呼吸機等儀器，認為撥款及開支合理，撥款亦反映港府在抗疫開支「唔缺錢」。他補充，今波疫情後港府應「經一事，長一智」，如學習加快動用病牀、檢疫措施等資源，相信配合撥款將能應對下一波疫情，即使撥款不足亦能適時增加。

（新冠疫情）

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