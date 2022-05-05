處理針卡異常 「安心出行」已推更新版

資科辦昨日表示，早前有部分用戶發現在一些特殊情况下使用安心出行程式掃描場地二維碼時，或會因間歇性未能正常讀取已儲存的「疫苗通行證」二維碼，以致錯誤出現「未有儲存接種紀錄」的紅色二維碼，昨在各大平台推出安心出行3.2.3版本以處理相關情况，市民可在App Store、Google Play或華為App Gallery平台更新安心出行。

此外，Android版本安心出行帶有人臉識別功能的代碼，資科辦前晚發聲明稱，程式從沒採用人臉識別功能，已要求承辦商研究在不影響程式正常運作下刪除相關功能。副政府資訊科技總監黃志光昨日在商台《在晴朗的一天出發》稱，資科辦日前收到查詢時，即向程式開發及營運商了解，「當時我們都覺得奇怪，為何有些我們沒有要求的程式在內」。

iOS版料同有人臉識別代碼 資科辦：已促檢視刪除

黃志光又稱，一般應用程式開發都會用現成模組，安心程式需用後置鏡頭的相關模組，用作掃描二維碼、辨識數字等，強調沒啟動其他功能。被問iOS等有否用相關功能，他說因要控制鏡頭，有理由相信也有用類似代碼，重申已要求承辦商看清楚，在不影響操作下刪除相關功能。

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