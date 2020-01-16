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疫下平安鐘求助增 接通999有個案等45分鐘

【明報專訊】第五波新型冠狀病毒疫情高峰時難召救護車，提供平安鐘的長者安居協會的求助亦升，更曾試過45分鐘才能接通999熱線中心。面對資深演員曾江於檢疫期間離世，最新又揭有心、腎衰竭病人在竹篙灣隔離時倒斃，該會指新推的4G無線平安鐘適合用於酒店檢疫，但政府未就此聯繫。

安居會推4G平安鐘 紅掣緊急求助

長者安居協會推平安鐘服務25年，一直以家居固網及寬頻電話線提供服務。協會昨推全港首個4G無線平安鐘計劃，毋須家居固定電話線，透過4G流動網絡提供24小時平安鐘服務。無線平安鐘設兩個按鈕，紅色屬緊急按鈕，非緊急時例如預約門診、生活遇疑難等，用家可按下黑色按鈕聯絡熱線中心。平安鐘亦配備遙控求助掣，求助掣可掛頸隨身攜帶，並達專業防水等級，洗澡也可掛在身。當用家按緊急按鈕，卻沒人回應中心職員，便會代通知家人及致電999。

長者安居協會行政總裁王虹虹稱，無線平安鐘覆蓋面較廣，若用家的住所有多層，例如村屋，都能發求助信息，而固網平安鐘覆蓋中小型單位為主。據長者安居協會資料，無線平安鐘每月費用168元，最少簽一年合約，另加200元按金；現有母親節優惠，每月148元，但須簽18個月合約。

王虹虹表示，第五波疫情下緊急求助增，加上難以接通999熱線中心致通話時間延長，服務面對非常大壓力。她說平時約10分鐘可處理一宗緊急求助，包括已召救護車及安撫長者，惟早前曾等45分鐘才接通999熱線中心。王指第五波下，熱線中心有不少職員等接通999，一旦有人接通，便一次過轉達所有個案。她又稱，若999中心無法調派救護車，職員會向求助者交代，並協助聯絡其緊急聯絡人。

指酒店檢疫合用 政府未聯繫

對於近日社會關注檢疫酒店隔離狀况，王認為無線平安鐘亦適合用於酒店檢疫，因無線平安鐘毋須專人安裝，只需送到酒店，由用家自行接駁電源後便可使用，她認為完成隔離後，用家可帶無線平安鐘回家使用，惟若要實行，則要與政府及檢疫酒店協調細節，而當局暫未就此與該會聯繫。

（新冠疫情）

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