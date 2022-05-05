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許樹昌：新冠成風土病難清零 何栢良：先通關國際較可行

【明報專訊】本港新冠病毒陽性新增個案持續維持約300宗水平，昨增313宗，衛生防護中心形容個案數字正拾級而下，由於高風險者染疫後死亡、重症風險高，仍採取「動態清零」策略。政府專家顧問許樹昌認為，新冠病毒已成為風土病，難以達到「清零」目標，長遠而言要視乎內地策略調整抗疫目標。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，本港與內地復常步伐不同，先與國際通關較可行。

兩宗抵港第12日陽性 或為復陽

昨日新增313宗陽性個案，包括22宗輸入個案，當中兩宗抵港第12日才驗出陽性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，兩人病毒量低，一人來自印尼，去年3月曾染疫，另一人來自日本，上月曾在當地確診，兩人或屬復陽個案。而早前一名4月19日從泰國抵港、第12日才驗出陽性的男子，歐說患者帶Omicron「BA.2.2」亞系，與本地流行的病毒株相近，相信是本地感染。

防護中心：仍採「動態清零」

歐家榮說，近日個案徘徊300宗水平，而過去兩周確診數字拾級而下，其他監測指標都見到疫情緩慢、穩定向下，但與過去數波相比，染疫數字仍較高，且長者等高風險者，染疫後死亡、出現併發症風險較高，仍要盡量控制疫情，採取動態清零策略。

許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，新冠病毒在本港曾大爆發，短時間內難消失，或變成風土病。被問個案數字低位徘徊，清零目標會否難以達到，許回答「可以咁講」。他表示，內地不斷調整抗疫策略，由初期「清零」、「動態清零」，到近日的「社會面清零」，相信本港長遠需視乎內地抗疫策略以調整目標。他說，本港確診正緩慢下跌，現階段未必有需要推全民強制檢測，但日後若要與內地商討通關，相信需與相關部門再溝通。

許：現階段未必需全民強檢

何栢良在同一節目說，若本港循復常的方向行，在一段長時間內，社區仍會有零星個案，只要不出現大量重症、不影響醫管局提供服務，社交距離措施應不會大幅度收緊，實務地看，先與國際通關可行性較高。

何說，內地與本港復常步伐不同，近期香港不斷有個案輸出至內地，會令內地忙於處理香港輸出的個案、為內地「添煩添亂」。他引述廣東省衛健委資料稱，過去的周末長假期當地有43宗個案從香港輸入，而本港每日只有400至500人經深圳灣入境內地，即從香港入境內地個案陽性比例約有2%，該比例較高，港府應向內地了解原因，例如是否本港某些檢測公司做得不好，或兩地陽性標準不同等，要減少從本港走漏個案到內地，若兩地復常步伐相近，有助通關。

（新冠疫情）

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