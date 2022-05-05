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稱6方艙下周四停用 議員：料5400人失業

【明報專訊】新冠病毒確診人數回落，勞工界立法會議員梁子穎表示，知悉新田、港珠澳大橋人工島、粉嶺、洪水橋、元朗潭尾和青衣的6個社區隔離設施（又稱方艙醫院）下周四（12日）起停用，預計共5400名員工同日失業；屆時將僅有約1000個房間的竹篙灣，和約3000個房間的啟德設施繼續運作。有粉嶺設施前保安員透露上月已解僱三分之一人手，有青衣設施員工指至昨午僅有7名患者入住。保安局回覆稱，政府會集中使用1個設施，餘下6個轉為備用。

保安局：會集中用1個設施

特首林鄭月娥早前預告部分社區隔離設施將回到「備用」狀態。保安局回覆稱，因應疫情發展及成本效益，在7個由中央援建的社區隔離設施當中，政府會集中使用1個設施，暫不開放的設施會處於備用狀態，確保若不幸出現第六波疫情，香港有能力應對。但保安局沒有回覆各設施使用率和停運日期。

梁子穎稱，得悉位於新田、港珠澳大橋人工島、粉嶺、洪水橋、元朗潭尾和青衣的6個社區隔離設施下周四起停運，預料將有約5400名清潔工和保安員被解僱，或是香港史上同日解僱最多員工事件。

有員工3月薪津仍被拖

上月底被解僱的粉嶺設施前保安員Owen表示，該設施上月因應使用率下跌，已解僱三分之一人手，加上部分人被借調往青衣設施等，人手由80減至40名，幸好市道略為好轉，已有保安員散工工作。

在青衣設施任職清潔工的李小姐（化名）稱，新田、洪水橋和潭尾設施員工已被通知下周四停運，但青衣設施的經理未有交代，同事人心惶惶，未有解僱日期，亦難貿然找工作。她又指有個別員工至今仍被拖欠3月份薪津，擔心設施結束營運後會有欠薪問題。她又透露至昨午僅有7名患者入住。

梁子穎倡政府開臨時工吸納

梁子穎又說，從勞工處得知，現時勞工市場無法吸納5400名有關員工，建議政府開設臨時工職位聘請他們，或將部分設施改作外傭檢疫用途等。另外，本報自2月起多次向發展局查詢設立有關隔離設施的開支，至昨日未有回覆。

（新冠疫情）

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