多重病漢倒斃竹篙灣 專家：應分流醫院 心腎衰竭 防護中心未答何故送艙不送院

五旬事主高血壓 4年前換腎

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，上述男子患高血壓、糖尿病、腎衰竭、心衰竭及睡眠窒息症，2018年曾接受腎臟移植手術。患者上周四（4月28日）快速檢測呈陽性，隨後入住竹篙灣社區隔離設施，3日後被民安隊發現昏迷房內，當局已即派醫療隊急救。他補充，男子送抵醫院時已無心跳，插喉後發現血糖低，並要注射5劑強心針，最終不治，個案會轉交死因裁判官跟進。

民安隊發現昏迷 醫局：已即派醫療隊

被多度問上述男子何以在竹篙灣隔離而沒送院，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱不評論個別個案，重申分層分流安排，指病人一般在呈報平台填問卷後，會按個人資料、健康紀錄判斷是否屬高危，若家居隔離有風險，會安排入適當隔離設施，一旦出現危險症狀須即送急症室。他說，分流會考慮患者健康狀况、年紀等，亦會審視家居隔離會否對其家人造成傳播風險；一般而言，不適合家居隔離者會送往社區隔離設施，需長期照顧者則將送往暫託中心。

歐家榮：料經評估不適合家居隔離

歐家榮無回應死者有否申報病史，只稱他獲安排入住社區隔離設施，相信經評估後屬不適合家居隔離。

李立業稱，醫管局沒參與病人入住隔離設施的程序，日後若有政府部門要求醫管局評估患者病史，該局亦願配合。

民眾安全服務處回覆稱，竹篙灣指揮站於5月1日中午接獲電話求助，稱未能與正隔離的丈夫聯絡；即用後備匙入房，發現事主不省人事，隨即為他急救並召救護車。該處補充，4月30日下午曾應其家屬要求把藥轉交死者，對事主隔離期間離世深感難過。

心衰竭因人而異 議員促公布詳情

醫療衛生界立法會議員林哲玄稱，本港就新冠患者有清楚分流，估計歐家榮只是「隨口講唔到」，一般無患不穩定長期病、沒高危因素的市民可送往社區隔離設施。他補充，相比醫院，隔離設施沒醫生定期巡房，亦不會主動檢查維生指數，高風險患者不適宜獨自送往社區隔離中心，「我自己就唔會送心衰竭患者去竹篙灣」。但他指心衰竭病情因人而異，醫管局沒交代事主換腎後腎衰竭有否好轉，難判斷安排是否合理，建議公布詳情以釋疑慮。

公共醫療醫生協會會長凌霄志亦稱「心衰竭唔一定好似聽落咁嚴重」，故未能評論。他指現分流機制依靠病人申報資料，應鉅細無遺申報病史，未完成接種疫苗者應預約指定診所求醫，一旦有疑問可電熱線查詢。

明報記者

（新冠疫情）

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