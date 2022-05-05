港聞

港聞一

多重病漢倒斃竹篙灣 專家：應分流醫院 心腎衰竭 防護中心未答何故送艙不送院

【明報專訊】一周內有兩人在隔離及檢疫期間昏迷離世。醫管局昨日公布，一名患高血壓、糖尿、腎及心衰竭的59歲男子染新型冠狀病毒在竹篙灣隔離，本周日（1日）被發現在房內不省人事，送院搶救後不治，衛生防護中心昨沒交代身患多病的他何以起初沒入醫院隔離治療。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，一般而言，有多種共病（multiple comorbid illnesses）的患者應在醫院接受治療。有議員促請有關部門公布個案詳情以釋公眾疑慮。

五旬事主高血壓 4年前換腎

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，上述男子患高血壓、糖尿病、腎衰竭、心衰竭及睡眠窒息症，2018年曾接受腎臟移植手術。患者上周四（4月28日）快速檢測呈陽性，隨後入住竹篙灣社區隔離設施，3日後被民安隊發現昏迷房內，當局已即派醫療隊急救。他補充，男子送抵醫院時已無心跳，插喉後發現血糖低，並要注射5劑強心針，最終不治，個案會轉交死因裁判官跟進。

民安隊發現昏迷 醫局：已即派醫療隊

被多度問上述男子何以在竹篙灣隔離而沒送院，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱不評論個別個案，重申分層分流安排，指病人一般在呈報平台填問卷後，會按個人資料、健康紀錄判斷是否屬高危，若家居隔離有風險，會安排入適當隔離設施，一旦出現危險症狀須即送急症室。他說，分流會考慮患者健康狀况、年紀等，亦會審視家居隔離會否對其家人造成傳播風險；一般而言，不適合家居隔離者會送往社區隔離設施，需長期照顧者則將送往暫託中心。

歐家榮：料經評估不適合家居隔離

歐家榮無回應死者有否申報病史，只稱他獲安排入住社區隔離設施，相信經評估後屬不適合家居隔離。

李立業稱，醫管局沒參與病人入住隔離設施的程序，日後若有政府部門要求醫管局評估患者病史，該局亦願配合。

民眾安全服務處回覆稱，竹篙灣指揮站於5月1日中午接獲電話求助，稱未能與正隔離的丈夫聯絡；即用後備匙入房，發現事主不省人事，隨即為他急救並召救護車。該處補充，4月30日下午曾應其家屬要求把藥轉交死者，對事主隔離期間離世深感難過。

心衰竭因人而異 議員促公布詳情

醫療衛生界立法會議員林哲玄稱，本港就新冠患者有清楚分流，估計歐家榮只是「隨口講唔到」，一般無患不穩定長期病、沒高危因素的市民可送往社區隔離設施。他補充，相比醫院，隔離設施沒醫生定期巡房，亦不會主動檢查維生指數，高風險患者不適宜獨自送往社區隔離中心，「我自己就唔會送心衰竭患者去竹篙灣」。但他指心衰竭病情因人而異，醫管局沒交代事主換腎後腎衰竭有否好轉，難判斷安排是否合理，建議公布詳情以釋疑慮。

公共醫療醫生協會會長凌霄志亦稱「心衰竭唔一定好似聽落咁嚴重」，故未能評論。他指現分流機制依靠病人申報資料，應鉅細無遺申報病史，未完成接種疫苗者應預約指定診所求醫，一旦有疑問可電熱線查詢。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

稱6方艙下周四停用 議員：料5400人失業
稱6方艙下周四停用 議員：料5400人失業
許樹昌：新冠成風土病難清零 何栢良：先通關國際較可行
許樹昌：新冠成風土病難清零 何栢良：先通關國際較可行
疫下平安鐘求助增 接通999有個案等45分鐘
疫下平安鐘求助增 接通999有個案等45分鐘
處理針卡異常 「安心出行」已推更新版
處理針卡異常 「安心出行」已推更新版
公眾泳池下周開 救生員尚欠四五百
公眾泳池下周開 救生員尚欠四五百
醫局兩年獲163億元抗疫 林哲玄：合理
醫局兩年獲163億元抗疫 林哲玄：合理
緝涉籲投白票7人 白韞六：等候引渡 貪污投訴增18% 涉政府部門升3%
緝涉籲投白票7人 白韞六：等候引渡 貪污投訴增18% 涉政府部門升3%
下月任滿 拒談加入下屆政府否
下月任滿 拒談加入下屆政府否
立會通過財案 陳茂波：正覆檢經濟增長預測 狄志遠投棄權 稱削社福開支不能接受
立會通過財案 陳茂波：正覆檢經濟增長預測 狄志遠投棄權 稱削社福開支不能接受
嘉頓山刺4婦 內地男：自殺不遂博死刑 稱不識事主 返內地報公安不獲理回港被捕
嘉頓山刺4婦 內地男：自殺不遂博死刑 稱不識事主 返內地報公安不獲理回港被捕
校巴溜前撞斃5人研死因 兩人赴雜貨店罹禍
校巴溜前撞斃5人研死因 兩人赴雜貨店罹禍
壹傳媒違契案 科技園：兩去信後啟動收地
壹傳媒違契案 科技園：兩去信後啟動收地
認fb煽投廢票 產品主任緩刑
認fb煽投廢票 產品主任緩刑
前年七一毁3鐘表店 前區議員助理認罪
前年七一毁3鐘表店 前區議員助理認罪
涉號召入警總殺高層 五旬保安提堂
涉號召入警總殺高層 五旬保安提堂
7歲童會所溺斃 救生員認夾口供誤導警員
7歲童會所溺斃 救生員認夾口供誤導警員
外賣平台投訴飈升 政府擬要求食肆監管
外賣平台投訴飈升 政府擬要求食肆監管
傳真社遭入侵 3700訂戶電郵外泄
傳真社遭入侵 3700訂戶電郵外泄
「基本自由不再需仰賴當權者賜予」 張超雄移加：續為初心奮鬥
「基本自由不再需仰賴當權者賜予」 張超雄移加：續為初心奮鬥
前勞福局長：可敬對手 真誠為弱勢
前勞福局長：可敬對手 真誠為弱勢
社總：29％會員去年離職
社總：29％會員去年離職
虛幣賣家受騙 遭反鎖失150萬
虛幣賣家受騙 遭反鎖失150萬
會展站搶人流 灣仔舖憂客稀 區內老化疫情夾擊 店家料東鐵過海後生意更差
會展站搶人流 灣仔舖憂客稀 區內老化疫情夾擊 店家料東鐵過海後生意更差
點名8條紅隧線 運署：需求大減需調整
點名8條紅隧線 運署：需求大減需調整
會展站置本地藝術品 展施工出土戰時炸彈殼
會展站置本地藝術品 展施工出土戰時炸彈殼
大灣區GBA專題：粵禁土葬 2030年全面節地安葬
大灣區GBA專題：粵禁土葬 2030年全面節地安葬
大灣區GBA專題：疫下北上祭祖難 代客網上掃墓盛行
大灣區GBA專題：疫下北上祭祖難 代客網上掃墓盛行
大灣區GBA專題：內地研發新技術 骨灰製晶石留念
大灣區GBA專題：內地研發新技術 骨灰製晶石留念
【Emily】財案撥款審議 抗議場面「再現」 攞唔到消費券 女子立會拋卡
【Emily】財案撥款審議 抗議場面「再現」 攞唔到消費券 女子立會拋卡
【Emily】民研3歲生日 將減新聞發布會次數
【Emily】民研3歲生日 將減新聞發布會次數
【Emily】「更好融入國家」 海關全面採用中式步操
【Emily】「更好融入國家」 海關全面採用中式步操
【Emily】新聞處長位懸空5月 政府稱須保留
【Emily】新聞處長位懸空5月 政府稱須保留
【Emily】陳恒鑌冀露營地重開 籲網民幫黃錦星度橋
【Emily】陳恒鑌冀露營地重開 籲網民幫黃錦星度橋
【Emily】吳傑莊設「元宇宙議辦」 可同時招待百人
【Emily】吳傑莊設「元宇宙議辦」 可同時招待百人
【Emily】五四青年節 陳家洛憶89年北京大遊行
【Emily】五四青年節 陳家洛憶89年北京大遊行