候任特首辦公室成立 林鄭：選後即交政府重組文件

被問主任人選 李家超：現不宜討論

選舉票站設於灣仔會展中心，據了解，警方當日全日將部署6000至7000警力，確保投票及點票活動安全有序。據了解，當日部署警力包括第一梯隊及第二梯隊的警員，亦會派出反恐特勤隊、鐵路應變部隊、機場特警組等高姿態巡邏，包括在灣仔會展一帶、重點基礎設施及交通樞紐等。消息稱，警方有見去年7月1日發生警員被刺傷的「孤狼式襲擊」，認為對此不能掉以輕心。

政府表示，候任特首辦會在新特首當選後正式運作至6月30日，將協助候任特首組班、制訂施政計劃、與現屆政府交接。候任特首辦設5名首長級和逾20名非首長級人員，其中4個首長級職位已調派公務員出任，包括候任特首辦秘書長、候任特首私人秘書、副私人秘書及新聞秘書。李家超表示，感謝現屆政府安排，並為候任特首辦提供充足人手。被問到前懲教署長胡英明會否出任候任特首辦主任，李稱現時不宜討論人事細節。

林鄭：目標換屆前立會通過重組

對於如果當選會否重設中央政策組，李家超稱有關政府架構重組和相關做法，會與現屆政府商量，制訂方案後會向外公布。林鄭月娥昨早出席行會前見記者，稱特首選舉後會第一時間將政府架構重組的文件及理據交予候任特首辦，若對方同意將落實執行。她說，目標在6月30日政府卸任前獲立法會通過重組方案。

李家超昨早到香港仔視察漁船操作，亦與漁農界選委會面。他感謝漁農業對本港的貢獻，稱選委在會上認同他的理念，亦引述他們期望新政府支持業界，在大灣區發展和國家漁業政策下受惠。民建聯漁農界議員何俊賢表示，與會者爭取有熟悉漁農界的人士出任相關政策局官員。他說，過去政府官員不了解漁農業，業界費時向官員解釋問題，但有關官員往往很快調職。

（特首選舉）