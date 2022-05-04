港聞

港聞二

學者倡北區統籌顧整體藍圖 環團批未提保育

【明報專訊】李家超政綱提出設立北部都會區發展統籌部門，推動北都規劃建設。中大地理及資源管理學系教授伍美琴認為，統籌部門不應只是推進項目，更應從整體規劃藍圖出發，塑造未來新界的面貌。長春社公共事務經理吳希文則指政綱未提保育和環保政策，令環團憂慮。

伍美琴表示，過去新界核心區鮮有發展都市，更多是「緄邊」的邊緣發展，設立的統籌部門層次不應只是推進個別項目，更應想清楚北都乃至新界規劃，從整體藍圖出發，讓各項目與整個新發展區有關連。她指，李家超着重北都與深圳融合和跨境基建等，仍是「緄邊」發展。

測量師倡統籌部門享最終拍板權

測量師學會會長趙錦權認為，現屆政府提出由副司長統籌各部門，目的是解決過往部門不協調問題，期望日後有具最終拍板權的統籌部門，督導其他部門。他建議，部門工作應以政策時間表為目標，減少項目審批較慢而拖慢整個計劃的可能。

本研社：公眾早參與 流程更順利

本土研究社成員陳劍青則認為，發展緩慢並不在於部門效率低，舉例橫洲發展是受地區人士影響發展規模和時間表。陳又引述政府內部人員稱，過往曾因大型基建佔用工程人手，令公營房屋項目延期一年。他稱，若政府在規劃階段更早讓公眾參與，流程將更順利，比加強統籌更有效。

吳希文表示，今屆政府提出保育北都內的濕地，他希望盡快公布詳情，但李家超政綱內未提保育和環保政策，令環團憂慮。他期望下屆政府妥善保護濕地，停止「檢討」規劃指引以發展濕地緩衝區，保持濕地完整，並將更多「不包括土地」納入郊野公園範圍，以及積極跟進氣候變化和廢物處理議題。

（特首選舉）

相關字詞﹕特首選舉2022 吳希文 陳劍青 趙錦權 伍美琴 李家超政綱

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