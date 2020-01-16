港新聞自由排名80變148 遜盧旺達 無國界記者指傳媒成去年打壓目標 港府：傳媒環境蓬勃

政制及內地事務局回覆稱，特區政府一直堅定維護受《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，《港區國安法》第四條訂明香港特區維護國家安全應當依法保護居民享有的該等自由。該局稱，香港傳媒環境蓬勃依然，目前在政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共210家；傳媒一如既往可行使監督政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論或批評政府施政的自由無受限制。

今年RSF採用5項新指標編算世界新聞自由指數，包括政治脈絡、法律架構、經濟脈絡、社會文化脈絡與安全性，估算基礎為對各地違反新聞自由、侵害記者與傳媒的量化調查及透過問卷作質性研究。2002年指數首次出爐時香港排第18，近年呈跌勢，由2013年第58跌至過去兩年第80，今年再跌至第148，較曾有記者遇害的菲律賓及利比亞排名更低。

RSF：被捕停刊 港自由嚴重衰落

RSF表示，中國持續於海內外擴展其資訊控制模式，因此「由北京政府掌控的半自治區」香港是排名下跌最多者，又指中國使用立法為武器限制人民，將其隔離於其他國家外，港人深受其苦。RSF提到，本港主要獨立傳媒《蘋果日報》及「立場新聞」去年被迫停刊，860人失業，另有一批小型傳媒因憂慮法律風險停運，有新聞工作者涉國安罪行被扣押。RSF認為《港區國安法》條文模糊，無論是否身處香港，只要涉報道香港的記者都可能受影響。

艾瑋昂接受本報訪問時表示，這次香港排名跌幅最大，過往僅少數國家或地區曾有如此大跌幅，形容這次是歷年最嚴重衰落之一（one of the biggest downfalls ever），香港新聞自由明顯正急速消失，預計情况會繼續惡化，擔憂甚至有日與內地一樣。

艾瑋昂指出，港府前年實施《港區國安法》時先打擊政治異見者及反對派，但去年傳媒成為港府主要打壓目標，包括《蘋果日報》及「立場新聞」被「消除」，首次有新聞工作者被捕或扣押，部分小型傳媒因恐懼停運。他說國安法條文模糊，傳媒風險增加，也引發自我審查。

記協：「安全性」評分最低 顯風險日增

記協對港排名大跌表示痛心，認為這反映過去一年香港新聞界經歷艱困時期，敦促現屆及來屆政府正視本港新聞自由衰落，捍衛港人受法律保障的權利。香港在5項指標中「安全性」評分最低，100分中僅獲31.78分，排第151，記協認為這反映在港從事新聞工作面對的風險日益增加。其餘指標分數，政治脈絡為40.5分、經濟35.9分、法律架構42.58分、社會文化脈絡57.45分。

今年指數首3位為挪威、丹麥和瑞典。28國新聞自由情况被歸類為「極差」，數字錄新高，中國排倒數第六的175名，僅高於緬甸、土庫曼、伊朗、厄立特里亞及榜尾的朝鮮。