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2022年5月4日星期三
港聞二
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大坑西邨居民請願 林鄭接信
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【明報專訊】特首林鄭月娥（前左二）昨到長沙灣出席香港社區組織協會的社會房屋項目「喜信」的落成啟用典禮，一批大坑西邨居民在場外請願，希望政府妥善處理他們的安置問題，林鄭月娥到場時接收請願信。
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