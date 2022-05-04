復課首日 兩中學生墮樓亡

兩宗均檢遺書 同因學業問題

昨日凌晨2時許，一名12歲男童從長沙灣星匯居一單位墮下，被保安員發現倒臥在會所對開平台，救護員將男童送往明愛醫院搶救，送院後證實不治。相隔約4小時，火炭駿洋邨駿爾樓清晨6時許一名男住客報案，稱17歲兒子從單位墮下，警方及救援人員到場後發現事主昏迷倒臥簷篷，送院搶救後證實不治。二人死因有待驗屍確定，兩宗個案均檢獲遺書。據悉，二人同樣受學業問題困擾，其中12歲男童另面對家庭問題。

臨牀心理學家葉妙妍稱，長假期或網課期間學童生活作息大受影響，「即使一般人都要一段時間適應」 。對已受家庭、朋輩或學業問題困擾的學生而言，復課令他們需重新面對上述問題，或受刺激萌輕生念頭。她指出，家長可留意子女有否出現自殺警號，例如情緒不穩、突然寡言、抗拒上學、「瞓唔好覺、食唔好飯」、轉贈心愛物品或在網上搜尋自殺方法等，一旦發現徵兆應保持冷靜，表達關懷，另應收好家中利器及避免讓其獨處，如有需要，應向專業人士求助。

教育局稱對事件難過，已即時與學校聯絡及提供支援，學校已啟動危機處理小組，包括安排學校社工及教育心理學家為有需要學生輔導及支援。