收地補償擬4級變兩級 專家料收濕地成本增250億

發展局料未來5年收地開支增63億

現時政府收地特惠分區補償制度設有甲乙丙丁4級，發展局建議合併為「發展用途」及「非發展用途」兩級，前者補償價與甲級相同，涉及新發展區、房屋、經濟發展用途等，包括骨灰安置所和堆填區，最新擬議補償價為每平方呎1510元，第二級別補償減半，涉及鄉郊改善及保育用途。

發展局預計，未來5年度將收回500公頃私人土地，估計收地開支增加63億元，增約一成。其中元朗橫洲和錦田南等15個原乙級公營房屋項目提升至第一級，補償開支增加60%，共涉50億元；26個鄉村相關非發展項目亦由丙級提升至第二級，開支約10億元。發展局亦有單次體恤安排，為包括第一期橫洲公屋項目的7個正清拆或已完成項目追加補償，涉款3.3億元。

劉振江表示，改動可減收地阻力，但原乙級土地可能變成二級，補償不升反跌；露天倉貯土地價值仍超甲級農地，收地有阻力。至於政府擬在「北部都會區」收回700公頃濕地和漁塘，他估算有關成本由250億元倍增至500億元。

本研社：地主鄉紳受益

陳劍青表示，未來多個收地項目原屬丙級和丁級，修訂大幅度拉高賠償金額數倍，估計實際額外開支達百億元，由大地主和鄉紳受益。陳料將有更多發展商圈地，逼使政府以公私合營發展，變相減少公營房屋，兩級制亦有誘因讓業主破壞濕地生境。

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元稱，修訂是進步，但土地資源珍貴，建議設立與日後發展得益掛鈎的特惠補償。

另外，棕地相關經營者特惠津貼亦修訂，建議容許最短營運年期資格由不少於7年降至2年，取消可獲計算津貼額的5000平方米上限。發展局解釋，原意為防止濫用，但部分殷實經營者因經營不足7年未獲補償，預計本月底將建議提交立法會財委會審議。