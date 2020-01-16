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港聞二

大灣區GBA新聞：穗3階段加快普及數字人民幣

【明報專訊】自上月初廣州市成為數字人民幣試點城市之一後，全市加快推廣和普及數字人民幣的使用。據廣州市政府與人民銀行廣州分行聯合印發的《廣州市推動數字人民幣試點工作實施方案》，明確廣州將分3個階段加快推動26類數字人民幣使用場合落地工作，重點推動數字人民幣在食、住、行、遊、購、娛、醫等7類重點民生領域的應用，建立線上線下數字人民幣使用環境。

其中，廣州已率先在南沙使用數字人民幣發放政府給予的人才獎勵補貼；消費購物方面，藉五一黃金周，於北京路商圈、天河路商圈以及多處文化旅遊場所都在推廣使用數字人民幣，廣百百貨、友誼商店等百貨公司也已接受數字人民幣支付。此外，在公共交通方面，工行廣州分行與廣州羊城通公司達成合作，市民已可在羊城通手機程式使用數字人民幣充值羊城通；招行廣州分行則與廣東交通集團所屬聯合電服公司簽訂合作協議，雙方將共同推進數字人民幣在廣東省收費公路行業範圍內使用，其中廣清高速將率先在五一假期前開通第一個支持使用數字人民幣支付的收費站，5月還將陸續覆蓋廣州市轄區範圍內更多收費站，預計涉及37條高速公路的170個收費站，令廣州成為廣東省第一個支持使用數字人民幣支付高速公路費的城市。

番禺擬設首個數字人民幣綜合應用區

另一方面，廣州市番禺區政府早前已表示，打算將廣州大學城所在的小谷圍島打造成廣州首個數字人民幣綜合應用示範的數幣島。番禺區政協副主席、區科工商信局局長金丹華表示，希望區內各銀行機構和各政府部門多方合作，藉廣州市成為第三批數字人民幣試點城市的機遇，推進「數字番禺」建設；未來番禺區將在小谷圍島搭建包括收費、教育、醫療、商貿、餐飲、文旅、交通出行等生活與商務相關的數字人民幣使用場合。

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