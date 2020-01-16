大灣區GBA新聞：莞地鐵建新線 濱海灣區3站吸引港人 目標連接深穗1小時交通圈 料2027年建成

明報記者 林迎

濱海灣站將集高鐵城際地鐵一體

根據《東莞市2022年重大建設項目計劃》，地鐵2號線三期工程總投資約142.16億元，將於今年9月開工，建設期約54個月，2027年12月完工。據東莞市發改委官網公布的《關於東莞市城市軌道交通2號線三期工程（虎門火車站（不含）-交椅灣站）社會穩定風險分析徵求公眾意見的公示》，該線路將設9個站，當中最重要的是濱海灣站，未來廣州地鐵22號線、東莞地鐵9號線、深茂鐵路、中南虎城際（中山-南沙-虎門）等重要線路將在此接駁，讓該站集高鐵、城際和地鐵於一體，成為東莞連接大灣區的樞紐之一。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提到，「支援東莞與香港合作開發建設東莞濱海灣地區」。濱海灣新區是由東莞市虎門、長安、沙田、厚街各鎮的部分區域，加上填海部分「重組」而成的新區，投資總量連續3年位居東莞市第2，僅次於主打高新科技的松山湖區。東莞大灣區大學的兩個校區，正是建在松山湖和濱海灣。2022年，濱海灣計劃招引重大產業項目投資總額100億元，新開工項目16個、總投資65億元，完成固定資產投資61億元。濱海灣新區目前已引入了OPPO全球總部、OPPO智慧製造中心、vivo智慧終端總部、小天才智慧科技中心、正中科技園等產業項目。

新線便利港人往返廣深莞

而一站之外的青創城全稱「濱海灣新區粵港澳台青年創新創業城」，被廣東省發改委《廣東省2022年重點建設項目計劃》列入重點建設前期預備項目，估算總投資達到350億元。青創城規劃用地約103萬平方米，預計明年10月動工，2024年12月啟用，計劃建設港商企業總部大廈、新台商大廈、粵廣青企聯大廈、灣區金融總部大廈、灣區（服務業）總部大廈、高端生物醫學研究中心等尖端生物醫學研究中心、灣區金融總部大廈等在內的科技研發總部基地。

在青創城南邊，原虎門沙角電廠將於2025年前逐步關停，全部拆除後作為新港澳碼頭的選址，未來將有客輪航線直達香港機場碼頭、澳門氹仔碼頭。濱海灣、青創城、港澳碼頭3站相連，吸引港人前來投資創業的意味十分明顯。港人亦可以經該線路轉乘往廣深莞各處，交椅灣站可接駁東莞地鐵3號線，連接松山湖和東莞東火車站，亦可接駁深圳地鐵20號線，方便前往深圳機場。初步估計，東莞2號線三期開通後，從濱海灣新區出發，6分鐘可到達深圳、35分鐘到達廣州，形成濱海灣與周邊核心城市的一小時交通圈。

莞地鐵發展滯後 新線幾經調整

作為灣區內地9市中GDP排名第四的城市，東莞的地鐵建設進度卻在眾城市中相對滯後，市內第一條建成運營的地鐵便是2016年開通的2號線，目前已經建好的2號線一、二期共15個車站，由虎門火車站至東莞火車站（原石龍站）。

至於三期計劃，其實東莞市早在2016年便已開始提出並幾經修編，才在今年獲發改委一錘定音，但較2019年方案首次公示時已有所調整，包括新增青創城站；另外並將路東社區站南移及改名為港澳碼頭站，使三期路線長度縮短了0.2公里（見表）。