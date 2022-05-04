理大外暴動案設計師囚35月 官：須迎頭棒喝

同案兩學生判入教導所

3名被告依次為男學生伍振豐（現年18歲，下同）、女學生羅芷澄（19歲）及現職平面設計師的梁瓊升（25歲），2019年11月19日在尖沙嘴天文台道一帶連同他人參與暴動。被告親友在旁聽席向被告展示Hello Kitty等玩偶，又以兩臂擺出心形手勢。

林官判刑時稱，不認同辯方指現時社會氣氛平息，毋須刻意阻嚇暴動者，反稱不論何時，暴動亦不應姑息，以打擊罔顧法治行為，故以39個月監禁為起點，考慮第三被告沒案底及在審訊時同意部分案情，減刑至35個月；另兩名學生案發時分別16及17歲，林官認為更生或勞教中心的羈留時間短，不足以反映控罪之嚴重，判入教導所。

另案18歲男認罪 5人不認罪續審

另外，2019年11月18日網民號召上街組成戰線「營救」留在理大內者，大批人於油尖旺一帶聚集，6名男女當日被捕並控以一項暴動罪名，案件昨開審。其中現年18歲男生陳亮希改為認罪，還押至5月20日求情。案情指，當日警方在彌敦道與窩打老道交界，遭示威者投擲約250枚汽油彈，警方發射催淚彈驅散，當晚11時許展開圍捕，包括陳亮希在內的231人被截停，陳亮希被搜出頭盔及生理鹽水等物品。其餘5名被告分別為歐育婷、陳思朗、朱兆輝、梁家樂及梁栢熙不認罪，繼續受審。

【案件編號：DCCC1055/20、438/21】

（反修例風暴）