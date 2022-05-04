涉WhatsApp群組發言「劈黑警」 成員截圖報案 司機控煽惑傷人

2019年7月討論防暴警持雷明登槍

被告方文浩（43歲）報稱司機，控罪指他於或約於2019年7月30日，意圖使警務人員受嚴重傷害，煽惑他人非法及惡意傷害警員。

控方開案陳辭指，被告加入WhatsApp群組「交通實况互動港車薈超速.RB.塞.阻街」，群組有逾百名成員。案發當晚近11時半至翌日凌晨，連同被告共12名群組成員討論當晚防暴警手持雷明登槍。被告曾發布「鬼同大陸人做自己人」、「共黑統治」、「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢老母黑警」等信息，又發出一張貼圖，顯示一個持刀小孩。

任公司董事的群組成員余沛音於同年8月1日報警。他在庭上供稱，見到被告的言論，認為被告可能違法，加上有其他成員回應「嘩，你好暴力呀，不過真係講得好×好」、「不能同意更多」等，他擔心「一啲分析力冇咁強嘅人」被煽動傷害警員，故以手機截圖留下對話作證及報警。

警誡下認「亂噏」 稱疑被黑客入侵

事隔半年，被告於2020年1月24日於住所被捕，被檢走兩部iPhone。被告警誡下稱「我亂噏我冇諗過真係會咁做」，錄影會面中稱對上述劈警員言論無印象，解釋「當時睇到啲片好心痛、好心噏，咁跟住可能亂咁噏」，又稱曾以手機瀏覽色情網站，懷疑因而被黑客入侵。

【案件編號：DCCC437/21】

（反修例風暴）