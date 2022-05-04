「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭

3被告依次為Best Pencil（Hong Kong） Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲），被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物。

官關注「立場」母公司沒代表

控方表示，首被告未有代表到庭，但早前已將出庭通知信、轉介文件送達該公司位於觀塘的地址，以及董事蔡東豪登記地址的信箱內，當時亦有職員協助接收本案文件。法官郭偉健裁定法庭已妥為送達文件，但首被告未有派人出席。

代表林紹桐的辯方大律師表示，林擬不認罪，希望先安排審期，以免被告還押過長。郭官關注，若首被告一直不出席，根據《區域法院條例》79A條，會視作不認罪，審期或因此延長，故未有在本次聆訊定下審期。

【案件編號：DCCC265/22】

（港區國安法）