「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭

【明報專訊】「立場新聞」前署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，以及「立場新聞」母公司被控一項串謀發布及／或複製煽動刊物罪，昨首在區域法院提訊。鍾沛權因確診新冠病毒未有出庭。林紹桐擬不認罪，辯方表示不爭議大部分案情，只爭議涉案文章內容，冀法庭安排本年10月審期。法官關注，立場母公司沒有代表下，控方如何安排審訊，並稱此類案件需盡快審訊，着辯方安排，或安排另一名律師代表被告。案件押後至6月23日再訊。
3被告依次為Best Pencil（Hong Kong） Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲），被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物。
官關注「立場」母公司沒代表
控方表示，首被告未有代表到庭，但早前已將出庭通知信、轉介文件送達該公司位於觀塘的地址，以及董事蔡東豪登記地址的信箱內，當時亦有職員協助接收本案文件。法官郭偉健裁定法庭已妥為送達文件，但首被告未有派人出席。
代表林紹桐的辯方大律師表示，林擬不認罪，希望先安排審期，以免被告還押過長。郭官關注，若首被告一直不出席，根據《區域法院條例》79A條，會視作不認罪，審期或因此延長，故未有在本次聆訊定下審期。