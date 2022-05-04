力高股權 黎智英持逾半 控方：業務無關報業

管理黎住所私家車遊艇

黎智英於1998年4月1日，將力高登記地址轉到涉案的駿盈街8號蘋果日報大樓，同年力高僱員開始在上址工作。力高業務包括為22間本地公司擔任公司秘書，黎智英及兒子黎耀恩分別在其中11間及10間公司出任董事。1998至2020年間，力高聘請至少33名會計師和經理等僱員。力高曾為該大樓辦公室採購設備，與23間公司交易。

另外，力高亦為在黎智英家中工作的僱員、力高員工、私家車、遊艇及收藏品等向保險公司投保，合共78份保單。2016年起，力高負責承租及管理黎智英和家人位於嘉道理道的住所，就該住所與至少42間第三方公司交易，涉及清潔、園藝、增設家居設備及維修等。力高名下3艘遊艇登記地址同為蘋果日報大樓，亦就遊艇維修等曾與至少11間公司交易。

（壹傳媒違契案）