港聞

港聞二

持有顧問公司租蘋果大樓違契 控方指隱瞞：揭發後黎智英令遷走力高

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉隱瞞科技園，讓黎智英持有的力高顧問租用將軍澳工業邨蘋果日報大樓處所，以處理黎智英及其家庭事務，違反租契被控兩項欺詐，昨在區院受審。控方開案陳辭稱，科技園2020年3月揭發違租約後，力高總經理Mark Simon當時向黃偉強稱須「非常小心處理」事件，又轉述黎智英指示，要力高遷出處所，黃偉強及後安排搬遷及更改地址。

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認於2016至2020年干犯一項欺詐罪，黎智英否認於1998至2015年犯下另一項欺詐罪。

1995年簽租地提案 1999年簽租契

律政司刑事檢控專員楊美琪昨宣讀控方開案陳辭指，涉案將軍澳工業邨駿盈街8號土地，由政府的工業邨公司（現為科技園公司）管理，用作發展產業。蘋果印刷有限公司前身為敏鴻有限公司，1995年8月黎智英作為敏鴻主席和董事，向工業邨申請以遠低於市價租地，以印刷報紙發展新聞產業；同年簽訂租契協議及提案計劃書，指明用途是出版及印刷報紙及雜誌。敏鴻其後改名為蘋果印刷，黎於1999年簽正式租契。

力高顧問1998年轉址蘋果 業務違指明用途

黎智英於1998年，已將持有的力高顧問有限公司登記地址轉到該處所，並在上址佔用約646平方呎的單位營運；力高為黎智英出任董事的公司擔任公司秘書，管理黎和家人的嘉道理道住所，以及維修遊艇等，業務與指明用途不符（見另稿）。控方指，黎作為敏鴻主席、力高和蘋果印刷的董事及大股東，簽租契時隱瞞力高在該處所營運。

科技園巡查 蘋果員工稱力高樓層多敏感文件

蘋果印刷曾為27間相關公司就佔用處所申請牌照，但從沒為力高申請。工業邨和科技園公司定期派員巡查處所，蘋果員工指力高辦公室位處樓層存有大量新聞材料的敏感文件，未有進內。

2020年3月，科技園接報稱力高涉違規，黃偉強告知力高總經理Mark Simon，Mark Simon回覆電郵表示須非常小心處理。黃及後與Mark Simon、力高董事周達權和法律顧問何凱英開會，Mark Simon會上傳達黎智英指示，要力高遷出處所，黃負責安排及更改地址。

科技園若追款 可獲1.1億補地價

控方指，東窗事發後，黃偉強曾向科技園公司虛假地表示力高沒佔用處所。控方又指，涉案處所地價約為5400萬元，年租是當時應課差餉租值的3%。控方指兩名被告藉欺詐使力高得益，毋須另租單位，指案發時相等面積的甲級及乙級寫字樓市租，估計分別約769萬及593萬元；若科技園行使租契權利採取行動，可獲約1.1億元補地價；以2020年估算地價計，處所租值約5.16億元。

明報記者

【案件編號：DCCC349/21】

（壹傳媒違契案）

上 / 下一篇新聞

東鐵過海5‧15通車 周六先轉9卡 議員料難應需求 港鐵：繁忙站加開空車
東鐵過海5‧15通車 周六先轉9卡 議員料難應需求 港鐵：繁忙站加開空車
金鐘成4線「超級轉車站」 港鐵料荃灣線月台人流減
金鐘成4線「超級轉車站」 港鐵料荃灣線月台人流減
憂客流大增 新界人：繁忙時間上車難上難
憂客流大增 新界人：繁忙時間上車難上難
城巴新巴料失兩成過海客 取消301特別線
城巴新巴料失兩成過海客 取消301特別線
沙中線屢生事故 陳帆：前事不忘後事之師
沙中線屢生事故 陳帆：前事不忘後事之師
港新聞自由排名80變148 遜盧旺達 無國界記者指傳媒成去年打壓目標 港府：傳媒環境蓬勃
港新聞自由排名80變148 遜盧旺達 無國界記者指傳媒成去年打壓目標 港府：傳媒環境蓬勃
美大學接辦人權新聞獎 FCC：傷感不再參與
美大學接辦人權新聞獎 FCC：傷感不再參與
籌備旅客預報系統 保安局：可能危國安者禁來港
籌備旅客預報系統 保安局：可能危國安者禁來港
鎖匠倒斃裝修中新舖 重案調查
鎖匠倒斃裝修中新舖 重案調查
力高股權 黎智英持逾半 控方：業務無關報業
力高股權 黎智英持逾半 控方：業務無關報業
陳梓華李宇軒認勾結外國 9．16再訊
陳梓華李宇軒認勾結外國 9．16再訊
「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭
「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭
涉WhatsApp群組發言「劈黑警」 成員截圖報案 司機控煽惑傷人
涉WhatsApp群組發言「劈黑警」 成員截圖報案 司機控煽惑傷人
理大外暴動案設計師囚35月 官：須迎頭棒喝
理大外暴動案設計師囚35月 官：須迎頭棒喝
認同李家超穩樓價 梁志堅：年升幾%較健康 學者倡仿新加坡 塑可負擔房屋市場
認同李家超穩樓價 梁志堅：年升幾%較健康 學者倡仿新加坡 塑可負擔房屋市場
學者倡北區統籌顧整體藍圖 環團批未提保育
學者倡北區統籌顧整體藍圖 環團批未提保育
指「提前上樓」空談 團體促集中建公屋
指「提前上樓」空談 團體促集中建公屋
管浩鳴倡增過渡房 「料續存至少10年」
管浩鳴倡增過渡房 「料續存至少10年」
候任特首辦公室成立 林鄭：選後即交政府重組文件
候任特首辦公室成立 林鄭：選後即交政府重組文件
大灣區GBA新聞：莞地鐵建新線 濱海灣區3站吸引港人 目標連接深穗1小時交通圈 料2027年建成
大灣區GBA新聞：莞地鐵建新線 濱海灣區3站吸引港人 目標連接深穗1小時交通圈 料2027年建成
大灣區GBA新聞：灣區鐵路將分家 廣深兩都市圈各自發展
大灣區GBA新聞：灣區鐵路將分家 廣深兩都市圈各自發展
大灣區GBA新聞：穗3階段加快普及數字人民幣
大灣區GBA新聞：穗3階段加快普及數字人民幣
大灣區GBA新聞：北京路「大灣墟」 五一開檔
大灣區GBA新聞：北京路「大灣墟」 五一開檔
收地補償擬4級變兩級 專家料收濕地成本增250億
收地補償擬4級變兩級 專家料收濕地成本增250億
前區議員涉違限聚 官質疑警呈堂片段或不公
前區議員涉違限聚 官質疑警呈堂片段或不公
復課首日 兩中學生墮樓亡
復課首日 兩中學生墮樓亡
大坑西邨居民請願 林鄭接信
大坑西邨居民請願 林鄭接信
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】郭榮鏗做番本行 紐約開律師樓 話「移民定移居who cares」 惹CY反駁
【Emily】郭榮鏗做番本行 紐約開律師樓 話「移民定移居who cares」 惹CY反駁
【Emily】新聞App連發23「異常信息」 TVB報警
【Emily】新聞App連發23「異常信息」 TVB報警
【Emily】退休者調查：逾半想繼續工作
【Emily】退休者調查：逾半想繼續工作
【Emily】李家超若當選 就係第三個天主教徒特首
【Emily】李家超若當選 就係第三個天主教徒特首
【Emily】藝人唱新歌撐救護 神秘嘉賓壓軸
【Emily】藝人唱新歌撐救護 神秘嘉賓壓軸
【Emily】都大環校跑 180師生參與
【Emily】都大環校跑 180師生參與