持有顧問公司租蘋果大樓違契 控方指隱瞞：揭發後黎智英令遷走力高

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認於2016至2020年干犯一項欺詐罪，黎智英否認於1998至2015年犯下另一項欺詐罪。

1995年簽租地提案 1999年簽租契

律政司刑事檢控專員楊美琪昨宣讀控方開案陳辭指，涉案將軍澳工業邨駿盈街8號土地，由政府的工業邨公司（現為科技園公司）管理，用作發展產業。蘋果印刷有限公司前身為敏鴻有限公司，1995年8月黎智英作為敏鴻主席和董事，向工業邨申請以遠低於市價租地，以印刷報紙發展新聞產業；同年簽訂租契協議及提案計劃書，指明用途是出版及印刷報紙及雜誌。敏鴻其後改名為蘋果印刷，黎於1999年簽正式租契。

力高顧問1998年轉址蘋果 業務違指明用途

黎智英於1998年，已將持有的力高顧問有限公司登記地址轉到該處所，並在上址佔用約646平方呎的單位營運；力高為黎智英出任董事的公司擔任公司秘書，管理黎和家人的嘉道理道住所，以及維修遊艇等，業務與指明用途不符（見另稿）。控方指，黎作為敏鴻主席、力高和蘋果印刷的董事及大股東，簽租契時隱瞞力高在該處所營運。

科技園巡查 蘋果員工稱力高樓層多敏感文件

蘋果印刷曾為27間相關公司就佔用處所申請牌照，但從沒為力高申請。工業邨和科技園公司定期派員巡查處所，蘋果員工指力高辦公室位處樓層存有大量新聞材料的敏感文件，未有進內。

2020年3月，科技園接報稱力高涉違規，黃偉強告知力高總經理Mark Simon，Mark Simon回覆電郵表示須非常小心處理。黃及後與Mark Simon、力高董事周達權和法律顧問何凱英開會，Mark Simon會上傳達黎智英指示，要力高遷出處所，黃負責安排及更改地址。

科技園若追款 可獲1.1億補地價

控方指，東窗事發後，黃偉強曾向科技園公司虛假地表示力高沒佔用處所。控方又指，涉案處所地價約為5400萬元，年租是當時應課差餉租值的3%。控方指兩名被告藉欺詐使力高得益，毋須另租單位，指案發時相等面積的甲級及乙級寫字樓市租，估計分別約769萬及593萬元；若科技園行使租契權利採取行動，可獲約1.1億元補地價；以2020年估算地價計，處所租值約5.16億元。

明報記者

【案件編號：DCCC349/21】

（壹傳媒違契案）