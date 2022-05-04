鎖匠倒斃裝修中新舖 重案調查

昨午4時許，一名男子前往灣仔交加街5號一間正在裝修的地舖，發現閘門無上鎖，開門後赫見友人昏迷倒臥，報警求助。警方到場後發現該男子面部向上，頸有一個長約10厘米傷口，地上有血漬。救護員到場後證實男子當場死亡。灣仔警區重案組接手調查。

死者為58歲徐姓鎖匠，據悉本在灣仔春園街經營補鞋及配匙生意，後搬至交加街6至8號。因店舖位於舊樓，死者近日擔心被收舖，遂物色附近店舖，發現交加街5號一髮型屋倒閉，遂租下該舖並找來友人簡單裝修，惟友人昨發現他倒斃店內。

灣仔警區助理指揮官（刑事）冼國明表示，死者左邊頸部右後方有4個由利器刺傷的痕迹，傷口傷及動脈，大量出血致死，法醫估計他昨午1時至3時死去，死因待驗屍確認。他指死者和妻兒居於筲箕灣，昨早9時許出門至店舖處理裝修事宜；現場有大量裝修及鎖匠工具，不排除其中有擊傷死者的物件，已檢走調查。他指，現場門窗緊密，無明顯掙扎、打鬥及搜掠痕迹，死者財物無被搶去，初步發現他無金錢及感情問題。