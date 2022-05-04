籌備旅客預報系統 保安局：可能危國安者禁來港

稱可靠度逾九成 申撥款3億

區志光稱，在去年8月經修訂的《入境條例》第115章生效，賦權保安局長制訂規例，落實相關系統，履行本港《國際民用航空公約》的國際責任。局方會在香港機場設立兩個指揮中心，由50名入境處職員24小時運作。當局稱有關系統可靠度達99.95%，即使出問題，航空公司亦可經電郵把資料傳送至指揮中心。區又指，去年已研究預報系統可行性，正着手籌備招標工作，期望暑假前向財委會申請撥款非經常開支2.96億元，並已聯同律政司展開有關附屬法例的草擬工作，目標在下半年遞交立法會審議。

警增3首長級職位：加強公關反恐

多名議員關注相關系統如何阻止濫用免遣返聲請的人來港，區志光表示，過去3年共有逾9400人被列為「不受歡迎人士」而須原機遣返，預計疫情後會有數以千計相關人士。入境事務處助理處長戴志源承認，系統篩查免遣返聲請個案時有限制，但強調會將每宗個案的資料和潛在問題輸入系統，相信發展成熟後會有完善的情報資料分析。

會上討論亦警務處開設3個首長級常額職位，包括助理處長及兩個總警司，保安局長鄧炳強稱是為了加強公關及反恐執法工作。鄧炳強指警隊人手空缺達18%，已調整起薪點和頂薪點，在招聘員佐級警員時亦額外增設跳薪點，並放寬申請資格，除了香港永久居民，亦期望吸引較多長時間在外國或內地居住的人加入。會上亦討論入境處、消防處、海關和懲教署各增設一個副處長、副關長或副署長職位，主要協助督導部門主要運作和新政策措施，在無議員反對下交由人事編制小組審議。

另外，警務處前國安處長、現任人事及訓練處長蔡展鵬昨午亦有出席會議。就去年3月涉嫌光顧無牌按摩院一事，他離開時未有回應有否被處方紀律處分。