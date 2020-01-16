美大學接辦人權新聞獎 FCC：傷感不再參與

該學院在新聞稿表示，將由學院講座教授及FCC前董事Jeffrey Timmermans擔任人權新聞獎主評判，今年12月接受報名，明年5月公布結果，稍後再公布亞洲及全球協辦機構名單。瑞凱德在FCC網頁發文表示，儘管有明確憂慮認為在當下政治氣候頒獎，會有即時風險，他知悉一些成員不同意FCC董事會停辦人權新聞獎的決定。他說對學院接辦人權新聞獎感高興，但對FCC不再參與其中感到傷感。

本身是港大新聞及傳媒研究中心總監的瑞凱德昨在中心通訊提到，自己曾在很多獨裁國家報道，明白到成功的記者會知道何處是紅線，何時應克制或冒險。他說，有些人可能斥此為自我審查，但他會形容為常識，指絕對的新聞自由是世上多數記者不會擁有的奢侈；稱多數記者學習如何生存及奮力前進，一步一步來，不幸香港記者正處於此境况。

人權新聞獎得獎名單原定昨日公布。本報早前引述消息報道，去年底被國安處搜查後停運的「立場新聞」今屆獲9個獎項，得獎報道包括曾被保安局長鄧炳強點名批評妖魔化執法部門的「智慧監獄」報道、有關支聯會的報道，FCC董事會因憂慮法律風險，決定煞停頒獎。