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沙中線屢生事故 陳帆：前事不忘後事之師

【明報專訊】東鐵線過海段屬沙中線工程一部分，其間揭發多項工程問題，運輸及房屋局長陳帆昨表示，有很多改善工程已在進行及落實，形容「前事不忘，後事之師」，要引以為鑑。運房局提交立法會的文件提及，截至今年3月，紅磡站現場監測顯示沒異常。

陳帆昨被問及如何評價政府監察沙中線工程的表現，他說很多改善工程已在進行，很多提升能力、監察和工序的監管亦已落實，形容「前事不忘，後事之師」，應引以為鑑。他沒回應今屆政府任內會否成立鐵路署。

運房局指紅磡站監測評估沒異常

運房局昨向立法會交通事務委員會提交的文件提及，港鐵已於去年3月委託顧問，就紅磡站擴建部分、北面及南面連接隧道和列車停放處展開為期5年的監測，並就結構長遠表現、耐久等監察及檢查，現場監查工作已於去年4月開始，據港鐵匯報，截至今年3月，顧問評估結果顯示沒異常。

特區政府早於1998年提出興建沙中線的概念，至2006年兩鐵合併，港鐵翌年再提出該項目，原預計大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段分別於2015年及2019年通車，政府至2012年正式「拍板」批准動工，當時預計造價達806.62億元，預計通車日期亦押後至2018年及2020年。

沙中線工程其後屢生事故，紅磡站工程於2018年被揭發鋼筋接駁位接駁有問題、土瓜灣站及會展站均被揭出現沉降需停工、宋皇臺站和會展站工地曾掘出文物，導致工程延誤，最終工程分為屯馬線一期、二期及東鐵線過海段，於2020至2022年先後通車。另政府先後向立法會申請追加兩次撥款，最終預算為913.13億元，扣除項目備用金後，沙中線最終造價907.26億元，超支逾100億元。

相關字詞﹕運房局 陳帆 港鐵 東鐵線過海段 沙中線工程問題 沙中線

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