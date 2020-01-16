城巴新巴料失兩成過海客 取消301特別線

東鐵線過海段通車後，預計會影響東鐵線延線巴士的乘客量。城巴新巴表示，預計會流失約兩成紅隧過海客，將嚴重影響該公司收益，宣布在東鐵線過海段通車當日，取消特別路線301；另會開辦新路線1M，服務跑馬地、黃泥涌峽一帶，並會與722、25A等數條巴士線一樣，乘客在會展站轉乘有兩元優惠。

九巴稱，東鐵線過海段通車後，預料巴士客流量會有改變，會視乎實况加強新界東來往九龍東及九龍西的點對點服務，檢視的路線包括74X、270B、277E及277X等。

據了解，由於受第五波新冠疫情影響，市面人流未完全恢復疫情前情况，東鐵線過海段通車後，巴士營辦商要觀察最少一兩個月，才能評估巴士客量變化，屆時再決定巴士服務是否要調整。

轉用9卡車 業界：對巴士影響有變數

有業界消息人士稱，東鐵線過海段通車對巴士乘客量影響有很多變數，包括東鐵線全面改用9卡車後，載客量會減少，但市面人流仍未恢復至疫前水平，部分公司甚至以後都容許在家工作，較難評估東鐵線過海段通車對巴士客量的實際影響，估計要等政府完成三階段放寬措施後才能看清，但料過海巴士客量一定會減少，即使推出優惠也難與港鐵競爭。