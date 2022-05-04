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憂客流大增 新界人：繁忙時間上車難上難

【明報專訊】港鐵東鐵線過海段本月15日通車，屆時由紅磡乘至金鐘只需約7分鐘。有打工仔平日於港島乘搭紅隧過海巴士，再於紅磡站轉乘東鐵回家，表示東鐵線過海段通車後，會考慮改於金鐘站上車節省塞車和轉車時間。有居住新界東的港鐵乘客憂慮，日後客流會大增，返工時段上車或難上加難。

慳轉車時間免塞車 打工仔改搭東鐵

於黃竹坑上班的市民阿力，放工時會乘搭107線巴士至紅磡，再轉乘東鐵線返回粉嶺寓所。他說，曾於傍晚5時半放工，回家車程逾1.5小時，感到非常疲倦；若改於金鐘站轉乘東鐵線，全程最多可縮至少於1小時，而且亦毋須於紅隧口塞車，料日後會改搭。

年過六旬的李先生，放工需由灣仔乘101線巴士至紅磡再轉東鐵線返粉嶺，需時逾1小時。對於東鐵線過海段將通車，他認為方便很多，加上有兩元乘車優惠，稱現巴士轉港鐵兩程車要4元，日後若搭港鐵可省相當於一程車費。

婆婆嫌港鐵擠迫 車程減半亦不搭

辦公室位於灣仔道的林先生稱，前往灣仔站或會展站都不「就腳」，會繼續搭過海巴士再轉港鐵。對於屯馬線沿線居民而言，新路段吸引力亦有限，居住沙田第一城的曾先生說，日後過海仍會選乘88R線巴士，因車程相若和有位坐較舒服。年逾80歲的龍婆婆居於大圍美林邨，乘搭巴士182線至中環需至少45分鐘，但她不喜歡港鐵擠迫，即使車程可縮短近半亦不會考慮改搭。

在石門上學的林同學表示，若撞正放工時段乘搭東鐵線會「多人到爆」，尤其是他背着大書包或阻礙他人。平日早上在太和站上車的麥小姐說，試過要等多一班車才可上車，憂慮過海段通車後客量增，要等更長時間，但認為班次已很密，難再增加。

相關字詞﹕紅隧 東鐵線 東鐵線過海段 沙中線 港鐵

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