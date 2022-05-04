港聞

港聞一

金鐘成4線「超級轉車站」 港鐵料荃灣線月台人流減

【明報專訊】東鐵線過海段通車後，金鐘站擴建部分將全面開放，成為港鐵唯一一個4線轉乘的「超級轉車站」，連接東鐵線、港島線、荃灣線及南港島線。港鐵表示，站內將設電子屏幕顯示東鐵線和荃灣線月台實時候車情况，供乘客選擇何線過海。港鐵預計，東鐵線過海段通車後，繁忙時間金鐘站荃灣線月台人流將減少。

擴建後的金鐘站將連接4條港鐵線，成為超級轉車站，全站共有45條扶手電梯，例如從東鐵線月台的L5層，有10條扶手電梯接駁荃灣線和港島線的L2及L3層；而在金鐘站大堂E出口附近亦有長長的扶手電梯可到達東鐵線月台上一層、即L4層，搭完全程約需1分鐘。

全站45條扶手梯 屏幕示月台實况

現時下班時間的金鐘站通常很擠迫，港鐵香港客運服務總監楊美珍昨表示，金鐘站擴建後很寬敞，且部分乘客或選擇經東鐵線過海，預計荃灣線月台人流將減少。港鐵在金鐘站大堂近D出口、C出口及L3層共設3組「過海易」，以電子屏幕顯示東鐵線和荃灣線月台實時候車情况，方便乘客選人較少的線路過海。

東鐵線過海段唯一一個全新車站是會展站，港鐵將在下周一舉辦開放日，讓市民參觀車站設施及站內藝術品，有意參觀者明日起可透過「MTR Mobile」或「The GULU」手機應用程式預先報名，共有5600個名額，入場者要用「安心出行」及符合「疫苗通行證」的要求。

此外，東鐵線過海段通車前，港鐵會在5月7日全面停用12卡中期翻新列車。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐昨透露，本周五會有12卡車「榮休」活動，但要「賣關子」，稍後才公布詳情。

相關字詞﹕沙中線 沙中線工程問題 沙中線過海段 運房局 港鐵 東鐵線過海段 東鐵線

上 / 下一篇新聞

東鐵過海5‧15通車 周六先轉9卡 議員料難應需求 港鐵：繁忙站加開空車
東鐵過海5‧15通車 周六先轉9卡 議員料難應需求 港鐵：繁忙站加開空車
憂客流大增 新界人：繁忙時間上車難上難
憂客流大增 新界人：繁忙時間上車難上難
城巴新巴料失兩成過海客 取消301特別線
城巴新巴料失兩成過海客 取消301特別線
沙中線屢生事故 陳帆：前事不忘後事之師
沙中線屢生事故 陳帆：前事不忘後事之師
港新聞自由排名80變148 遜盧旺達 無國界記者指傳媒成去年打壓目標 港府：傳媒環境蓬勃
港新聞自由排名80變148 遜盧旺達 無國界記者指傳媒成去年打壓目標 港府：傳媒環境蓬勃
美大學接辦人權新聞獎 FCC：傷感不再參與
美大學接辦人權新聞獎 FCC：傷感不再參與
籌備旅客預報系統 保安局：可能危國安者禁來港
籌備旅客預報系統 保安局：可能危國安者禁來港
鎖匠倒斃裝修中新舖 重案調查
鎖匠倒斃裝修中新舖 重案調查
持有顧問公司租蘋果大樓違契 控方指隱瞞：揭發後黎智英令遷走力高
持有顧問公司租蘋果大樓違契 控方指隱瞞：揭發後黎智英令遷走力高
力高股權 黎智英持逾半 控方：業務無關報業
力高股權 黎智英持逾半 控方：業務無關報業
陳梓華李宇軒認勾結外國 9．16再訊
陳梓華李宇軒認勾結外國 9．16再訊
「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭
「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭
涉WhatsApp群組發言「劈黑警」 成員截圖報案 司機控煽惑傷人
涉WhatsApp群組發言「劈黑警」 成員截圖報案 司機控煽惑傷人
理大外暴動案設計師囚35月 官：須迎頭棒喝
理大外暴動案設計師囚35月 官：須迎頭棒喝
認同李家超穩樓價 梁志堅：年升幾%較健康 學者倡仿新加坡 塑可負擔房屋市場
認同李家超穩樓價 梁志堅：年升幾%較健康 學者倡仿新加坡 塑可負擔房屋市場
學者倡北區統籌顧整體藍圖 環團批未提保育
學者倡北區統籌顧整體藍圖 環團批未提保育
指「提前上樓」空談 團體促集中建公屋
指「提前上樓」空談 團體促集中建公屋
管浩鳴倡增過渡房 「料續存至少10年」
管浩鳴倡增過渡房 「料續存至少10年」
候任特首辦公室成立 林鄭：選後即交政府重組文件
候任特首辦公室成立 林鄭：選後即交政府重組文件
大灣區GBA新聞：莞地鐵建新線 濱海灣區3站吸引港人 目標連接深穗1小時交通圈 料2027年建成
大灣區GBA新聞：莞地鐵建新線 濱海灣區3站吸引港人 目標連接深穗1小時交通圈 料2027年建成
大灣區GBA新聞：灣區鐵路將分家 廣深兩都市圈各自發展
大灣區GBA新聞：灣區鐵路將分家 廣深兩都市圈各自發展
大灣區GBA新聞：穗3階段加快普及數字人民幣
大灣區GBA新聞：穗3階段加快普及數字人民幣
大灣區GBA新聞：北京路「大灣墟」 五一開檔
大灣區GBA新聞：北京路「大灣墟」 五一開檔
收地補償擬4級變兩級 專家料收濕地成本增250億
收地補償擬4級變兩級 專家料收濕地成本增250億
前區議員涉違限聚 官質疑警呈堂片段或不公
前區議員涉違限聚 官質疑警呈堂片段或不公
復課首日 兩中學生墮樓亡
復課首日 兩中學生墮樓亡
大坑西邨居民請願 林鄭接信
大坑西邨居民請願 林鄭接信
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】郭榮鏗做番本行 紐約開律師樓 話「移民定移居who cares」 惹CY反駁
【Emily】郭榮鏗做番本行 紐約開律師樓 話「移民定移居who cares」 惹CY反駁
【Emily】新聞App連發23「異常信息」 TVB報警
【Emily】新聞App連發23「異常信息」 TVB報警
【Emily】退休者調查：逾半想繼續工作
【Emily】退休者調查：逾半想繼續工作
【Emily】李家超若當選 就係第三個天主教徒特首
【Emily】李家超若當選 就係第三個天主教徒特首
【Emily】藝人唱新歌撐救護 神秘嘉賓壓軸
【Emily】藝人唱新歌撐救護 神秘嘉賓壓軸
【Emily】都大環校跑 180師生參與
【Emily】都大環校跑 180師生參與