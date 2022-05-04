金鐘成4線「超級轉車站」 港鐵料荃灣線月台人流減

擴建後的金鐘站將連接4條港鐵線，成為超級轉車站，全站共有45條扶手電梯，例如從東鐵線月台的L5層，有10條扶手電梯接駁荃灣線和港島線的L2及L3層；而在金鐘站大堂E出口附近亦有長長的扶手電梯可到達東鐵線月台上一層、即L4層，搭完全程約需1分鐘。

全站45條扶手梯 屏幕示月台實况

現時下班時間的金鐘站通常很擠迫，港鐵香港客運服務總監楊美珍昨表示，金鐘站擴建後很寬敞，且部分乘客或選擇經東鐵線過海，預計荃灣線月台人流將減少。港鐵在金鐘站大堂近D出口、C出口及L3層共設3組「過海易」，以電子屏幕顯示東鐵線和荃灣線月台實時候車情况，方便乘客選人較少的線路過海。

東鐵線過海段唯一一個全新車站是會展站，港鐵將在下周一舉辦開放日，讓市民參觀車站設施及站內藝術品，有意參觀者明日起可透過「MTR Mobile」或「The GULU」手機應用程式預先報名，共有5600個名額，入場者要用「安心出行」及符合「疫苗通行證」的要求。

此外，東鐵線過海段通車前，港鐵會在5月7日全面停用12卡中期翻新列車。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐昨透露，本周五會有12卡車「榮休」活動，但要「賣關子」，稍後才公布詳情。