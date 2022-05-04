東鐵過海5‧15通車 周六先轉9卡 議員料難應需求 港鐵：繁忙站加開空車

上水到金鐘40分鐘 慳15分鐘

沙中線工程最後一段、東鐵線過海段5月15日通車，日後東鐵線乘客可不轉線直接過海，從紅磡到金鐘由19分鐘減至7分鐘；從上水到金鐘原要轉線兩次，過海段通車後可直達，車程減少15分鐘至40分鐘可抵達。港鐵表示，東鐵線過海段通車後，乘客每日過海時間平均可節省10分鐘。

東鐵線過海段通車後，早上繁忙時間2.7分鐘一班車，較現有每3分鐘更密。不過，港鐵會提早本周六（7日）在東鐵線全面轉用9卡車，載客量較12卡車少。據政府早前向立法會提交的資料，東鐵線新信號系統最密可兩分鐘一班，單向每小時載客量8.25萬人次，而原有12卡車，即使每3分鐘一班車，單向每小時載客量亦有10.1萬人次，換言之轉新列車後東鐵線載客量將減少。有巴士乘客認為乘東鐵線可省時間，預計會轉乘港鐵；亦有乘客擔心日後東鐵線更難上車（見另稿）。

港鐵：屯馬線已分流三成乘客

港鐵預計，東鐵線過海段通車後乘客量會增加，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，會密切留意載客情况，會在繁忙時段、繁忙車站，安排空車載客，疏導人流。此外，東鐵線南行列車首兩三卡車通常較多人，故港鐵已在北面的車站，如粉嶺站、太和站等，疏導客流，引導乘客到較多空間的月台。黃琨暐又表示，屯馬線通車後，大約三成東鐵線南行乘客已分流到屯馬線出九龍。

運輸及房屋局長陳帆表示，「我間中會乘搭鐵路，下班由金鐘站去九龍很多時在月台見到很多人需等候兩三班車，但大約兩三班車之後，便會有一卡空載列車到達金鐘站將輪候上車的市民一整批地『送上歸程』回家。我相信日後在東鐵線都會用同樣的做法。」

田北辰：新發展區陸續入伙

乘客長遠仍搭巴士

實政圓桌立法會議員田北辰表示，政府稱東鐵線轉用新信號系統後，每小時可載客逾8萬人，是列車設計上限，但因東鐵線設頭等車廂等，實際上未必能達該載客量，估計每小時載客量約6萬人；而據政府資料，第五波疫情前東鐵線早上最繁忙時間客量約3萬人，但疫情前可達6萬人，他相信當乘客數字恢復疫情前水平時，東鐵線會爆滿。

東鐵線過海段通車後，從上水到金鐘需21元，田北辰說，東鐵線較乘巴士更便宜、更快，相信會吸引部分長途巴士乘客轉乘東鐵線，加上古洞等新發展區日後陸續有居民入伙，會加重東鐵線壓力，屆時乘客乘搭東鐵線難上車，長遠仍會選乘巴士。

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