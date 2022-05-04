港聞

港聞一

東鐵過海5‧15通車 周六先轉9卡 議員料難應需求 港鐵：繁忙站加開空車

【明報專訊】東鐵線過海段本月15日通車，將成第四條過海鐵路，屆時由紅磡站過海至會展站只需5分鐘，成人八達通收費10.1元。通車後東鐵線早上繁忙時間將由3分鐘縮短至2.7分鐘一班車，但全線提早在本周六由12卡車轉為9卡。港鐵表示，屯馬線已分流部分乘客，另會安排空車到繁忙車站載客，相信新列車可應付乘客需求。有立法會議員預計，東鐵線過海段會吸引部分長途巴士客，加上古洞等新發展區日後陸續有居民入伙，預計東鐵線難以應付，長遠而言乘客還是要乘巴士。

上水到金鐘40分鐘 慳15分鐘

沙中線工程最後一段、東鐵線過海段5月15日通車，日後東鐵線乘客可不轉線直接過海，從紅磡到金鐘由19分鐘減至7分鐘；從上水到金鐘原要轉線兩次，過海段通車後可直達，車程減少15分鐘至40分鐘可抵達。港鐵表示，東鐵線過海段通車後，乘客每日過海時間平均可節省10分鐘。

東鐵線過海段通車後，早上繁忙時間2.7分鐘一班車，較現有每3分鐘更密。不過，港鐵會提早本周六（7日）在東鐵線全面轉用9卡車，載客量較12卡車少。據政府早前向立法會提交的資料，東鐵線新信號系統最密可兩分鐘一班，單向每小時載客量8.25萬人次，而原有12卡車，即使每3分鐘一班車，單向每小時載客量亦有10.1萬人次，換言之轉新列車後東鐵線載客量將減少。有巴士乘客認為乘東鐵線可省時間，預計會轉乘港鐵；亦有乘客擔心日後東鐵線更難上車（見另稿）。

港鐵：屯馬線已分流三成乘客

港鐵預計，東鐵線過海段通車後乘客量會增加，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，會密切留意載客情况，會在繁忙時段、繁忙車站，安排空車載客，疏導人流。此外，東鐵線南行列車首兩三卡車通常較多人，故港鐵已在北面的車站，如粉嶺站、太和站等，疏導客流，引導乘客到較多空間的月台。黃琨暐又表示，屯馬線通車後，大約三成東鐵線南行乘客已分流到屯馬線出九龍。

運輸及房屋局長陳帆表示，「我間中會乘搭鐵路，下班由金鐘站去九龍很多時在月台見到很多人需等候兩三班車，但大約兩三班車之後，便會有一卡空載列車到達金鐘站將輪候上車的市民一整批地『送上歸程』回家。我相信日後在東鐵線都會用同樣的做法。」

田北辰：新發展區陸續入伙

乘客長遠仍搭巴士

實政圓桌立法會議員田北辰表示，政府稱東鐵線轉用新信號系統後，每小時可載客逾8萬人，是列車設計上限，但因東鐵線設頭等車廂等，實際上未必能達該載客量，估計每小時載客量約6萬人；而據政府資料，第五波疫情前東鐵線早上最繁忙時間客量約3萬人，但疫情前可達6萬人，他相信當乘客數字恢復疫情前水平時，東鐵線會爆滿。

東鐵線過海段通車後，從上水到金鐘需21元，田北辰說，東鐵線較乘巴士更便宜、更快，相信會吸引部分長途巴士乘客轉乘東鐵線，加上古洞等新發展區日後陸續有居民入伙，會加重東鐵線壓力，屆時乘客乘搭東鐵線難上車，長遠仍會選乘巴士。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕上車 運房局 港鐵 沙中線工程問題 沙中線 東鐵線過海段 東鐵線

上 / 下一篇新聞

金鐘成4線「超級轉車站」 港鐵料荃灣線月台人流減
金鐘成4線「超級轉車站」 港鐵料荃灣線月台人流減
憂客流大增 新界人：繁忙時間上車難上難
憂客流大增 新界人：繁忙時間上車難上難
城巴新巴料失兩成過海客 取消301特別線
城巴新巴料失兩成過海客 取消301特別線
沙中線屢生事故 陳帆：前事不忘後事之師
沙中線屢生事故 陳帆：前事不忘後事之師
港新聞自由排名80變148 遜盧旺達 無國界記者指傳媒成去年打壓目標 港府：傳媒環境蓬勃
港新聞自由排名80變148 遜盧旺達 無國界記者指傳媒成去年打壓目標 港府：傳媒環境蓬勃
美大學接辦人權新聞獎 FCC：傷感不再參與
美大學接辦人權新聞獎 FCC：傷感不再參與
籌備旅客預報系統 保安局：可能危國安者禁來港
籌備旅客預報系統 保安局：可能危國安者禁來港
鎖匠倒斃裝修中新舖 重案調查
鎖匠倒斃裝修中新舖 重案調查
持有顧問公司租蘋果大樓違契 控方指隱瞞：揭發後黎智英令遷走力高
持有顧問公司租蘋果大樓違契 控方指隱瞞：揭發後黎智英令遷走力高
力高股權 黎智英持逾半 控方：業務無關報業
力高股權 黎智英持逾半 控方：業務無關報業
陳梓華李宇軒認勾結外國 9．16再訊
陳梓華李宇軒認勾結外國 9．16再訊
「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭
「立場案」林紹桐擬不認罪 鍾沛權確診新冠未上庭
涉WhatsApp群組發言「劈黑警」 成員截圖報案 司機控煽惑傷人
涉WhatsApp群組發言「劈黑警」 成員截圖報案 司機控煽惑傷人
理大外暴動案設計師囚35月 官：須迎頭棒喝
理大外暴動案設計師囚35月 官：須迎頭棒喝
認同李家超穩樓價 梁志堅：年升幾%較健康 學者倡仿新加坡 塑可負擔房屋市場
認同李家超穩樓價 梁志堅：年升幾%較健康 學者倡仿新加坡 塑可負擔房屋市場
學者倡北區統籌顧整體藍圖 環團批未提保育
學者倡北區統籌顧整體藍圖 環團批未提保育
指「提前上樓」空談 團體促集中建公屋
指「提前上樓」空談 團體促集中建公屋
管浩鳴倡增過渡房 「料續存至少10年」
管浩鳴倡增過渡房 「料續存至少10年」
候任特首辦公室成立 林鄭：選後即交政府重組文件
候任特首辦公室成立 林鄭：選後即交政府重組文件
大灣區GBA新聞：莞地鐵建新線 濱海灣區3站吸引港人 目標連接深穗1小時交通圈 料2027年建成
大灣區GBA新聞：莞地鐵建新線 濱海灣區3站吸引港人 目標連接深穗1小時交通圈 料2027年建成
大灣區GBA新聞：灣區鐵路將分家 廣深兩都市圈各自發展
大灣區GBA新聞：灣區鐵路將分家 廣深兩都市圈各自發展
大灣區GBA新聞：穗3階段加快普及數字人民幣
大灣區GBA新聞：穗3階段加快普及數字人民幣
大灣區GBA新聞：北京路「大灣墟」 五一開檔
大灣區GBA新聞：北京路「大灣墟」 五一開檔
收地補償擬4級變兩級 專家料收濕地成本增250億
收地補償擬4級變兩級 專家料收濕地成本增250億
前區議員涉違限聚 官質疑警呈堂片段或不公
前區議員涉違限聚 官質疑警呈堂片段或不公
復課首日 兩中學生墮樓亡
復課首日 兩中學生墮樓亡
大坑西邨居民請願 林鄭接信
大坑西邨居民請願 林鄭接信
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】郭榮鏗做番本行 紐約開律師樓 話「移民定移居who cares」 惹CY反駁
【Emily】郭榮鏗做番本行 紐約開律師樓 話「移民定移居who cares」 惹CY反駁
【Emily】新聞App連發23「異常信息」 TVB報警
【Emily】新聞App連發23「異常信息」 TVB報警
【Emily】退休者調查：逾半想繼續工作
【Emily】退休者調查：逾半想繼續工作
【Emily】李家超若當選 就係第三個天主教徒特首
【Emily】李家超若當選 就係第三個天主教徒特首
【Emily】藝人唱新歌撐救護 神秘嘉賓壓軸
【Emily】藝人唱新歌撐救護 神秘嘉賓壓軸
【Emily】都大環校跑 180師生參與
【Emily】都大環校跑 180師生參與