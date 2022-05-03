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「Made in China」運回內地起疑 海關破今年最大海路走私

【明報專訊】海關上月21日在香港西面水域偵破一宗走私案，關員截獲一艘內河船，檢獲一批準備走私回內地的高價貨物，包括電腦部件、電子零件、音響器材，以及高級樂器配件，市值共1.6億元，當中包括一部約值30萬元的鍍金唱臂黑膠碟機，為本年破獲最大宗海上走私案，一名69歲女子被捕。海關相信貨物如成功偷運內地，可逃稅約9000萬元。

檢值1.6億高級電子零件音樂器材

海關港口海域科海域行動組指揮官黃智輝表示，海域行動組派出區域巡邏船，當晚10時在香港西北面水域截停一艘前往內地方向的內河船，當時船上有6男1女內地船員，並報稱船上載有55個貨櫃，正準備運到廣州蓮花山港。根據該船申報載貨倉單，有3個貨櫃報稱載有40公噸液晶玻璃板及液晶體顯示屏，惟關員對內河船運作模式及寄貨公司背景有懷疑，押送該船到屯門內河碼頭進一步檢查。

黃智輝表示，海關早前已留意到該船常於清晨時分由內地進入本港水域，並短暫停留，主要於屯門裝卸貨櫃就返回內地。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富稱，3個貨櫃經X光掃描後，發現擺放貨物的影像密度不一。打開貨櫃後，關員發現液晶顯示屏等貨品僅放於近貨櫃門位置，而部分印有「Made In China」（中國製造）字樣，關員對中國製造貨品送往內地感到可疑，並於貨櫃中間及最入位置發現未有申報的走私貨品，包括固體硬碟記憶體、中央處理器、高級音響器材等。

黑膠碟機值30萬 拘一公司負責人

其中部分中央處理器為伺服器級別，每個價錢達2萬元，另有一部約值30萬元的鍍金唱臂黑膠碟機、每條約值4000元的大提琴弦線、小提琴肩托及二胡弦線等。該批貨品由牛皮紙包好，頂部放有液晶顯示屏以掩人耳目。黃相信如貨品偷運到內地，可逃避內地關稅及增值稅達9000萬元。

經調查後，海關發現貨品由一間本地公司運返內地，遂拘捕一名69歲公司女負責人，至於7名內地船員經調查後未有參與走私活動。由於貨品價值高，海關不排除背後涉及大型走私集團，調查仍在進行，不排除更多人被捕。海關又稱，走私分子或看中內河船經常往返中港水域、於香港短暫停留的模式，可減低截查風險。

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