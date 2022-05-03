【Emily】Twitter追蹤色情內容帳戶 李梓敬：用程式追蹤 未為意

冀興趣相近用戶互相追蹤

Emily噚日下晝發現，李梓敬已經取消追蹤有關帳戶。有打「國際線」嘅佢向Emily話，自己透過網上程式大規模追蹤興趣相近嘅Twitter用戶，例如有追蹤外交部發言人或者內地「大外宣」嘅用戶，希望對方追蹤番自己，因此難以檢查每個用戶發布嘅內容。李梓敬話，自己Twitter追蹤近3萬人，係一個公共空間，冇特別篩選追蹤對象。

方保僑：或現尷尬情况

被問日後會否小心啲，佢話如果日後繼續使用相同方式，「基本上無得搞」，仲話大家平時追蹤其他人之後，都唔能夠控制對方發布咩內容。

Emily向香港資訊科技商會榮譽會長方保僑查詢，方保僑話Instagram、Twitter等社交網站希望用戶互相追蹤，有網上程式協助用家大規模追蹤其他用戶，以增追蹤者人數。佢指出，用家要將帳戶權限交畀有關程式，從資訊安全而言十分危險，有可能泄漏個人資料，加上唔知程式會自動追蹤乜嘢用戶，可能出現尷尬情况。