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2022年5月3日星期二
港聞二
升學中六生14%離港 三成半去內地 10年前8%負笈 升學顧問料疫緩後更多
2.8%投身全職工作 較10年前7.7%大減
陳恒鑌李梓敬陳穎欣 立選印4萬至15萬「掌心雷」
醫衛界同盼新政府減公院輪候時間 病人組織倡增醫學院 林志釉：重新規劃服務應換局長
兩醫生倡推慢性病醫券 增社區服務助公院減壓
李家超周五千人造勢 邀顧問團選委出席 未邀公眾 譚耀宗：場地所限
青民倡方艙醫院改建青年宿舍
幼園、中學復課 學校呈報料倍增 梁子超：幼園低接種較高風險 倘飈需早介入
有檢疫酒店5至7月近滿 業界料暑假訂房不難
陳肇始：有序放寬社交距離 須維持檢測
44％兒童已打兩針 楊潤雄：同學仍需加把勁
追逐15公里 警擎槍截停藏毒車拘3人
罹結節性硬化症 腫瘤纏身頻抽筋 罕見病者奔波10專科 團體倡一站式覆診
病人組織資助海外取經 醫科生歸來建港資料庫
洪水橋謀殺案4被告還押
百年最冷5月天
「Made in China」運回內地起疑 海關破今年最大海路走私
拖車脫鈎 保時捷溜後撞後車
大灣區GBA新聞：粵首季GDP增3.3% 跑輸全國水平 疫情衝擊消費 進口按年倒退2%
大灣區GBA新聞：匯豐深圳推環球私人銀行業務
灣區手記：「還當不當我是廣州人？」 ／文：尚東美
童樂居缺投訴管理機制 議員批社署7年未發現
照顧停課子女 社協：基層婦壓力超荷
劏房租管例生效3月 團體：三成租賃無書面合約
尊子漫畫
【Emily】Twitter追蹤色情內容帳戶 李梓敬：用程式追蹤 未為意
【Emily】快必賣插畫記事簿應付訟費
【Emily】江玉歡開5地辦 搞歡DAY送餐券
【Emily】港大網課教中學生牙的藝術
【Emily】律政司調解周 辦學界賽推調解文化
【Emily】逛香港 撐小店 陳沛然食評多人睇
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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