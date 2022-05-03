劏房租管例生效3月 團體：三成租賃無書面合約

續約水費每立方米18元

住戶指濫收憂投訴被趕

聯席上月7至28日向344名劏房戶作問卷調查，其中32人於新例實施後簽約。調查發現，分別87.5%及86%受訪者表示，業主徵收水費及電費時沒提供帳單；條例實施後簽約租戶中，亦各有81.2%稱業主無提供水電帳單。調查亦問及5條有關新例內容問題，81.2%受訪者答對0至2條，反映劏房戶認知不足；過半認為條例缺乏宣傳。

32歲的林太，一家五口居於油尖旺區約200呎劏房，上月20日與業主簽約續租，租金維持7000元，水費每立方米18元，電費則每度電1.8元，與上份租約相同，疑業主濫收水電費。她表示不清楚投訴途徑，亦擔心一旦投訴會被逼遷，認為新例難保障租戶權益。

社工：口頭租約口同鼻拗

聯席成員鍾惠賢說，劏房業主若收每立方米12元以上水費，或每度電收逾1.2元，便可能屬濫收。負責調查的見習社工張穎茵表示，有劏房戶反映不會主動提出簽新租約，憂業主趁機加租。張亦說，雖然法例訂明涵蓋口頭租約，但若出現糾紛將「口同鼻拗」，對租戶保障有限。

鍾惠賢認為，劏房租管投訴機制模糊，建議當局增加透明度，並訂立處理投訴的時限，亦應主動巡查，又建議加強宣傳和公眾教育，並就條例設立檢討機制，兩年一檢。