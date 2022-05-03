照顧停課子女 社協：基層婦壓力超荷

託兒機構多跟學校停服務

社協去年7至8月及今年1至3月透過問卷及電話訪問200名基層婦女及98間託兒機構，發現大部分託兒機構於學校停課期間暫停服務；即使在學校半天課時，近六成機構沒延長服務時間銜接。調查亦發現，雖然教育局指引訂明，學校於暫停面授期間須開放校舍照顧有需要學生，但51.5%受訪婦女稱學校沒提供託管服務，亦有32.5%表示學校沒主動通知有否相關服務。

調查利用「照顧者負荷指數」評估婦女壓力，由0至13分（最高壓力），發現99.5%受訪婦女指數逾7分（屬高壓力）。調查亦發現，64.5%受訪婦女因照顧停課或上半天課子女而停工，45%失業；八成收入較疫前下跌，其中五成人薪金減逾半，基層婦女疫下月入中位數僅3320元。

社協促訂疫情託管安排

施麗珊說，疫下除基層婦女收入減少，丈夫亦面對開工不足，令家庭生計難以維持，壓力更增。她估計不少學校復課後亦只維持半天課，尤其幼稚園「返得兩個鐘（學）」，若託兒服務無配合，基層母親仍難有喘息或外出工作空間。社協促請當局盡快訂立疫情託管安排，優先予低收入家庭使用，並立法制定家庭友善政策，包括提供彈性上班等。