港聞

港聞二

照顧停課子女 社協：基層婦壓力超荷

【明報專訊】第五波新冠疫情持續回落，幼稚園今起可恢復面授課堂。香港社區組織協會調查發現，接近所有受訪基層婦女壓力指數超負荷，主要涉照顧子女壓力；亦有近六成半受訪者因子女停課或上半天課而要停工，收入銳減。社協副主任施麗珊憂慮，目前學童疫苗接種率低，復課亦大可能只有半天課，基層婦女仍難有時間「唞氣」或抽空工作幫補家計，料情况短時間內難改善。

託兒機構多跟學校停服務

社協去年7至8月及今年1至3月透過問卷及電話訪問200名基層婦女及98間託兒機構，發現大部分託兒機構於學校停課期間暫停服務；即使在學校半天課時，近六成機構沒延長服務時間銜接。調查亦發現，雖然教育局指引訂明，學校於暫停面授期間須開放校舍照顧有需要學生，但51.5%受訪婦女稱學校沒提供託管服務，亦有32.5%表示學校沒主動通知有否相關服務。

調查利用「照顧者負荷指數」評估婦女壓力，由0至13分（最高壓力），發現99.5%受訪婦女指數逾7分（屬高壓力）。調查亦發現，64.5%受訪婦女因照顧停課或上半天課子女而停工，45%失業；八成收入較疫前下跌，其中五成人薪金減逾半，基層婦女疫下月入中位數僅3320元。

社協促訂疫情託管安排

施麗珊說，疫下除基層婦女收入減少，丈夫亦面對開工不足，令家庭生計難以維持，壓力更增。她估計不少學校復課後亦只維持半天課，尤其幼稚園「返得兩個鐘（學）」，若託兒服務無配合，基層母親仍難有喘息或外出工作空間。社協促請當局盡快訂立疫情託管安排，優先予低收入家庭使用，並立法制定家庭友善政策，包括提供彈性上班等。

相關字詞﹕復課 停課 施麗珊 新冠疫情 香港社區組織協會

上 / 下一篇新聞

升學中六生14%離港 三成半去內地 10年前8%負笈 升學顧問料疫緩後更多
升學中六生14%離港 三成半去內地 10年前8%負笈 升學顧問料疫緩後更多
2.8%投身全職工作 較10年前7.7%大減
2.8%投身全職工作 較10年前7.7%大減
陳恒鑌李梓敬陳穎欣 立選印4萬至15萬「掌心雷」
陳恒鑌李梓敬陳穎欣 立選印4萬至15萬「掌心雷」
醫衛界同盼新政府減公院輪候時間 病人組織倡增醫學院 林志釉：重新規劃服務應換局長
醫衛界同盼新政府減公院輪候時間 病人組織倡增醫學院 林志釉：重新規劃服務應換局長
兩醫生倡推慢性病醫券 增社區服務助公院減壓
兩醫生倡推慢性病醫券 增社區服務助公院減壓
李家超周五千人造勢 邀顧問團選委出席 未邀公眾 譚耀宗：場地所限
李家超周五千人造勢 邀顧問團選委出席 未邀公眾 譚耀宗：場地所限
青民倡方艙醫院改建青年宿舍
青民倡方艙醫院改建青年宿舍
幼園、中學復課 學校呈報料倍增 梁子超：幼園低接種較高風險 倘飈需早介入
幼園、中學復課 學校呈報料倍增 梁子超：幼園低接種較高風險 倘飈需早介入
有檢疫酒店5至7月近滿 業界料暑假訂房不難
有檢疫酒店5至7月近滿 業界料暑假訂房不難
陳肇始：有序放寬社交距離 須維持檢測
陳肇始：有序放寬社交距離 須維持檢測
44％兒童已打兩針 楊潤雄：同學仍需加把勁
44％兒童已打兩針 楊潤雄：同學仍需加把勁
追逐15公里 警擎槍截停藏毒車拘3人
追逐15公里 警擎槍截停藏毒車拘3人
罹結節性硬化症 腫瘤纏身頻抽筋 罕見病者奔波10專科 團體倡一站式覆診
罹結節性硬化症 腫瘤纏身頻抽筋 罕見病者奔波10專科 團體倡一站式覆診
病人組織資助海外取經 醫科生歸來建港資料庫
病人組織資助海外取經 醫科生歸來建港資料庫
洪水橋謀殺案4被告還押
洪水橋謀殺案4被告還押
百年最冷5月天
百年最冷5月天
「Made in China」運回內地起疑 海關破今年最大海路走私
「Made in China」運回內地起疑 海關破今年最大海路走私
拖車脫鈎 保時捷溜後撞後車
拖車脫鈎 保時捷溜後撞後車
大灣區GBA新聞：粵首季GDP增3.3% 跑輸全國水平 疫情衝擊消費 進口按年倒退2%
大灣區GBA新聞：粵首季GDP增3.3% 跑輸全國水平 疫情衝擊消費 進口按年倒退2%
大灣區GBA新聞：匯豐深圳推環球私人銀行業務
大灣區GBA新聞：匯豐深圳推環球私人銀行業務
灣區手記：「還當不當我是廣州人？」 ／文：尚東美
灣區手記：「還當不當我是廣州人？」 ／文：尚東美
童樂居缺投訴管理機制 議員批社署7年未發現
童樂居缺投訴管理機制 議員批社署7年未發現
劏房租管例生效3月 團體：三成租賃無書面合約
劏房租管例生效3月 團體：三成租賃無書面合約
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】Twitter追蹤色情內容帳戶 李梓敬：用程式追蹤 未為意
【Emily】Twitter追蹤色情內容帳戶 李梓敬：用程式追蹤 未為意
【Emily】快必賣插畫記事簿應付訟費
【Emily】快必賣插畫記事簿應付訟費
【Emily】江玉歡開5地辦 搞歡DAY送餐券
【Emily】江玉歡開5地辦 搞歡DAY送餐券
【Emily】港大網課教中學生牙的藝術
【Emily】港大網課教中學生牙的藝術
【Emily】律政司調解周 辦學界賽推調解文化
【Emily】律政司調解周 辦學界賽推調解文化
【Emily】逛香港 撐小店 陳沛然食評多人睇
【Emily】逛香港 撐小店 陳沛然食評多人睇