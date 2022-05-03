童樂居缺投訴管理機制 議員批社署7年未發現

2014年指引要求訂機制

社署：沒抽中該會評估探訪

社署2014年為非政府機構就人力資源管理、財務管理、機構管治及問責等範疇制定《最佳執行指引》，要求機構每年自行檢視管理政策和措施，並填寫自我評估清單，由董事會主席簽署，惟中期報告發現童樂居至今未建立投訴管理機制。社署回應表示，每年會隨機抽選機構作評估探訪，保護兒童會過往沒被抽中；童樂居事件後，社署已全面檢視有關機構就《指引》和服務質素標準的實施情况，並要求機構改善其投訴管理機制。

李浩然批評，社署在指引推出後，未曾全面檢視各機構落實情况，7年來未有審視和跟進機構遞交的文件，指引形同虛設。他說社署應增加抽樣次數，防止再次出現監管漏洞。

童樂居幼兒工作員

2019年流失率84.4%

中期報告亦顯示，童樂居幼兒工作員2019及20年流失率分別是84.4%和31.7%。研究團隊參照社聯「非政府組織薪酬調查」數據，發現業界前年和去年整體員工平均流失率分別是20.9%及13.9%。報告指出，社署去年巡查童樂居5至6次。李浩然批評，社署巡查頻密但未發現人手流失問題。

社署回應稱，其幼兒中心督導組負責幼兒中心註冊及巡查，以確保服務單位在人手、空間和設計、安全措施、照顧質素等方面符合法定要求。督導組視察主任每12個月到留宿幼兒中心（包括童樂居）及提供住宿服務的特殊幼兒中心突擊巡查6次，並會按風險評估加密巡查頻次。社署又稱，機構在符合《津貼及服務協議》的規定及法定人手要求下，可靈活調配資源及聘用人員，毋須向社署提交有關員工離職的資料或數據。津貼組會以每三年為一周期，隨機抽選服務單位預約或突擊探訪，評估機構有否遵守《協議》條款和規定。