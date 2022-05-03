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灣區手記：「還當不當我是廣州人？」 ／文：尚東美

【明報專訊】「你來得太好了！我有件事要對你說。」某天飯敘，廣州朋友S一見到記者，就說了一件令她氣憤不已的經歷。S在一間國資銀行的香港分行工作多年，雖然她一直持有中國護照，但憑香港地利之便，常到世界各地出差，已是十分資深的「空中飛人」。

由港回廣州換護照吃閉門羹

不過，今年她的護照到期，她特意隔離14+7天，從香港返回廣州更換護照，不料第一口就吃到閉門羹。「公安局出入境管理局的保安要看我的行程碼（可顯示機主是否曾到過新冠疫情中高風險地區所在地市），但我用香港手機號漫遊，顯示不到行程碼，他怎麼都不放我入去！」S有點激動。此時，席間另一朋友接話說，「這個問題我早就遇到過，下載中×動的App，內有一個功能是內地行程碼，可以暢通無阻。」

「哎，我都沒有這個App。」S繼續說，她在門口與保安相持不下時，一名女警走來了解，對S說：就算放你入來，你也換不了護照，因為現在辦理出入境證件或簽注，必須證明「非出境不可」，例如留學、商務、探親，要有對方國家的證明，比如錄取通知書，才能辦理。但S只想換一本空白新護照，像以往那樣隨時出差備用，要去哪個國家都不知道，怎麼去辦「對方國家的證明」？

「你們知不知道，我好不容易從香港回來隔離一趟！」S說，自己當時氣極了，在出入境管理局門口大罵，「你們還當不當我是廣州人？」言下之意，她既是廣州人，有換護照的需要，廣州有關部門就應該幫她辦理。見她這樣，女警也只能再三道歉，解釋「現在的規定就是這樣」，又悄悄告訴她，其實她在香港華潤大廈就可以換中國護照，不用特意回來廣州。

S唯有作罷，準備再過一段時間返港再算。朋友們祝她順利，並問她「什麼時候再回廣州？」「可能要通關之後了吧。」「哦！那只能有緣再聚。」

文：尚東美

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