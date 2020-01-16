大灣區GBA新聞：匯豐深圳推環球私人銀行業務

匯豐指出，除了私人銀行客戶經理及私人財富管理顧問團隊將會在深圳為個人、家庭及企業的財富管理和可持續發展定制全價值鏈方案，團隊還將與總部位於深圳的匯豐前海證券展開深度合作，發揮各自業務專長，為私人銀行客戶提供多元化的資產管理服務。

未來3年業務擴至更多灣區城市

匯豐環球私人銀行中國區業務總監繆子俊表示，深圳高淨值人群的規模和數量連年穩步增長，千萬元人民幣淨資產的家庭數量增幅是大灣區城市中最快。隨着在深圳推出私人銀行服務，匯豐於廣深兩地的團隊規模亦擴充，未來3年亦計劃將私人銀行業務擴展到更多的大灣區內地城市，員工總數增加兩倍，並持續加強數碼平台建設。匯豐中國副行長兼大灣區辦公室總經理陳慶耀說，深圳聚集了大批具備國際視野的高淨值人群，對全球化、定制化的財富管理服務需求巨大。在深圳加速佈局私人銀行業務，能進一步提升匯豐在大灣區的綜合服務能力，通過與集團海外服務團隊的跨地區、跨業務合作，為客戶聯通大灣區乃至全球的財富機遇。