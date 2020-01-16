大灣區GBA新聞：粵首季GDP增3.3% 跑輸全國水平 疫情衝擊消費 進口按年倒退2%

明報記者 陳子凌

與全年目標5.5%有差距

省統計局表示，整體來看，首季GDP增長保持平穩但面臨較大壓力，和全年增長目標5.5%存在一定差距，當中消費和部分服務業受疫情等衝擊較為嚴重，固定資產投資對經濟的支撐作用更加明顯，工業保持較好增長趨勢，特別是工業投資保持去年以來快速增長。

分項來看，全省首季社會消費品零售總額年增1.7%，當中城鎮消費增長只有0.6%，主要靠鄉村消費10.2%的增幅支持；按產品種類看，基本生活類商品需求穩定，消費升級類商品銷售則明顯有增長，尤其是新能源汽車消費按年增1.5倍，與政府繼續推動相關政策有關。

新能源汽車生產年增24.2%

固定資產投資年增6.2%，當中工業投資大升34.8%，延續去年以來的增長趨勢；而在重大項目陸續投入下，基礎設施投資於首季明顯加快，年增0.1%，是自去年第三季以來首次出現增長，其中航空運輸業及鐵路運輸業基建投資有逾40%以上增幅，電力、熱力生產和供應業投資也有逾30%增幅。

工業增加值則年增5.8%，還高於全國5%增幅。當中新能源汽車在消費旺盛下，也帶動生產強勁，首季增加值年增24.2%，有雙位數增幅的行業還包括採礦業；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業亦有近7%增長。

受疫情和外需萎縮等挑戰，加上去年高基數關係，首季廣東省進出口按年僅微升0.6%，其中出口年增2.2%，進口出現倒退，年減2%，均遠遜於全國。中國國際經濟交流中心副理事長、商務部前副部長魏建國認為，疫情下供應鏈受阻，導致原材料進口、貨物出口整體困難，但相信影響短期，尤其今年RCEP（《區域全面經濟伙伴關係協定》）生效，對廣東省外貿帶來的支持會愈見突出。

專家：疫情影響短期

對於後續經濟走勢，暨南大學特區港澳經濟研究所副所長謝寶劍指出，首季新能源汽車等先進製造業領域的工業增加值增速亮眼，顯示產業結構不斷提升，尤其新能源汽車不僅產業鏈完備，也激活消費市場，實現產銷兩旺。接下來只要做好疫情防控的同時推進復工復產，保持產業鏈與供應鏈穩定，將對廣東經濟帶來重要支撐。

另一方面，雖然消費增速偏低，但中山大學嶺南學院經濟學系教授林江指出，首季廣東居民人均可支配收入為13,360元（人民幣，下同），而人均消費支出為8393元，即消費支出金額佔人均可支配收入的63%，說明市民消費意願仍強。事實上，廣東省政府早前召開的全省季度經濟形勢研判會上，省長王偉中也表明，要加快研究推出穩投資、促消費、支持外貿的政策舉措，穩定市場預期；採取更精準的措施釋放消費潛力，包括推出鼓勵汽車消費的政策，實施促進家電、文旅、餐飲等消費專項行動，促進農村消費提質升級，培育智慧產品和服務、預製菜等新型消費。