港聞

港聞二

百年最冷5月天

【明報專訊】踏入春夏之交，本港天氣乍暖還寒，天文台昨早錄得16.4℃，是1917年以來5月份最低溫紀錄。天文台稱，受東北季候風的冷空氣影響，加上昨早下雨，令氣溫進一步下降。有專家形容氣溫急降情况罕見，估計其中一個原因是拉尼娜現象影響東亞地區的大氣環流，令寒潮更強及持續。

夏天將至，天文台剛於上周五錄得氣溫高達33℃，並首次在4月份發出酷熱天氣警告。事隔3日，天氣轉涼兼有驟雨，昨早錄得16.4℃，是自1917年以來5月份氣溫最低紀錄，新界普遍低1至2℃，大帽山昨早約7時更錄得9.8℃。昨午氣溫反彈，天文台錄得最高約21.3℃。

季風下雨加拉尼娜

翻查紀錄，前日勞動節受東北季候風及高空擾動帶來的驟雨影響，多區持續下雨，天文台下午一度發出強烈季候風信號，市區最低氣溫降至17.1℃，打破1953年5月1日低溫紀錄17.7℃，成為1917年5月1日錄得15.4℃後逾百年最寒冷的勞動節。

天文台解釋，前日早上開始一直下雨，同時受東北季候風帶來的冷空氣影響，日間氣溫逐漸下降，至昨早雨勢持續，令氣溫進一步下降。不過，受較乾燥的大陸氣流影響，本周中至後期華南天色大致良好，本周後期日間炎熱，周四最高達30℃，一道雲雨帶會在周末至下周初為廣東帶來驟雨。

本周後期轉熱 或達30℃

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武稱，昨氣溫急降除受到東北季候風帶來較強冷空氣、降雨因素影響，估計拉尼娜現象亦間接影響東亞地區的大氣環流，令寒潮更強及持續，有如2008年中國和香港出現的強烈寒潮；但他說，受全球暖化影響，去年5月23日錄得36.1℃高溫，打破有紀錄以來5月份最高溫，相信今次極端清涼天氣會愈來愈罕見，極端酷熱天氣則愈來愈頻密。

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