洪水橋謀殺案4被告還押

【明報專訊】元朗洪水橋上周發生謀殺案，25歲無業男子涉嫌殺害同居女友，並於翌晨以板車運送屍體，同住的一對夫婦及一名男子則涉嫌阻止合法埋葬。涉案4人分別被控謀殺罪及阻止合法埋葬屍體罪名，昨日被解往屯門裁判法院應訊。裁判官將案押後至6月27日再訊，以待警方進一步調查，被控謀殺罪的首被告沒有申請保釋，其餘3人則被拒絕保釋，3人保留8天保釋覆核權利，將於下周二（10日）再處理。
首被告吳家聲（25歲）報稱無業，被控一項謀殺罪，指他於今年4月28至29日，在元朗洪水橋田廈路富安花苑某單位謀殺葉芷清。首被告沒有申請保釋，亦放棄8天保釋覆核權利。
其餘3名被告依次為蔡志朗（31歲，倉務員）、鄭沛雯（28歲，家庭主婦）及陳穎康（27歲，倉務員），各被控一項阻止合法埋葬屍體罪，即於同日同地阻止合法埋葬葉芷清的屍體。3人昨向法庭申請保釋被拒，保留8天保釋覆核權利。
被控謀殺罪的首被告吳家聲身形瘦小，昨在庭上表現平靜。女被告鄭沛雯則一直抽泣，法庭書記宣讀控罪並問被告是否明白，鄭回答「明白」時聲線顫抖。
上周五（4月29日）清晨，有途人發現一名男子在田廈路以板車推着一具用被包裹的人形物體，警方接報到場調查，證實被包裹的女子已死去，頭部有瘀傷並被綑上保鮮紙。警方拘捕首被告，其後搜查死者居住的單位，再拘捕同住的兩男一女。