洪水橋謀殺案4被告還押

首被告吳家聲（25歲）報稱無業，被控一項謀殺罪，指他於今年4月28至29日，在元朗洪水橋田廈路富安花苑某單位謀殺葉芷清。首被告沒有申請保釋，亦放棄8天保釋覆核權利。

其餘3名被告依次為蔡志朗（31歲，倉務員）、鄭沛雯（28歲，家庭主婦）及陳穎康（27歲，倉務員），各被控一項阻止合法埋葬屍體罪，即於同日同地阻止合法埋葬葉芷清的屍體。3人昨向法庭申請保釋被拒，保留8天保釋覆核權利。

被控謀殺罪的首被告吳家聲身形瘦小，昨在庭上表現平靜。女被告鄭沛雯則一直抽泣，法庭書記宣讀控罪並問被告是否明白，鄭回答「明白」時聲線顫抖。

上周五（4月29日）清晨，有途人發現一名男子在田廈路以板車推着一具用被包裹的人形物體，警方接報到場調查，證實被包裹的女子已死去，頭部有瘀傷並被綑上保鮮紙。警方拘捕首被告，其後搜查死者居住的單位，再拘捕同住的兩男一女。

【案件編號：TMCC602/22】