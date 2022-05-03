陳肇始：有序放寬社交距離 須維持檢測

陳肇始昨接受港台《千禧年代》訪問，被問到本月下旬是否可如期再放寬防疫限制，她說當局正監察多項數據，包括感染個案、污水監測、港大一些指標、衛生防護中心的流行病學調查結果，以及醫管局公布的數字，包括嚴重和死亡個案人數等。她又說，衛生署一直有監察輸入個案的基因排序，若出現變種病毒，希望可在科學上更了解。

禁售電子煙及加熱煙條例上周六生效。陳肇始說，暫未發現違規情况，提醒市民不應以身試法、從黑市渠道購買有關產品，控煙酒辦會按投訴執法，海關亦會提醒旅客不能將相關產品帶入本港，未來會加大力度協助市民戒煙。

政府去年修例放寬引入非本地培訓醫生，上周公布首批認可醫學資格名單。陳肇始說，委員會制定名單時並無既定國家名單，主要考慮課程水平。至於如何評核引入的醫生工作表現，她稱正與聘用醫生的4間機構，即衛生署、醫管局及本港兩間大學醫學院商討，料有部分評核要求屬共通。

康署兩日巡場逾6000次 15人罰款

另外，康文署過去兩日聯同相關部門巡查轄下場地約6160次，要求場地使用者遵守防疫規例，合共發出逾1450次口頭勸喻，向15名違反限聚令或口罩令的人發出定額罰款通知書。

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