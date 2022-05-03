有檢疫酒店5至7月近滿 業界料暑假訂房不難

本報昨瀏覽政府網站查閱檢疫酒店預訂情况，部分預約相當爆滿。政府網頁顯示東涌福朋喜來登酒店5至7月所有日子均「餘下很少房間」，官網則只有5月2至9日仍可預約；香港萬怡酒店由5月至7月29日均餘很少房間，官網則顯示5至7月沒法預約。5月1日起才可預約入住的酒店有較多空房，翻查6間此類酒店的官網，有4間在6月尚有空房。

崔定邦稱，現時檢疫酒店入住率約六至七成，較便宜及位置好、約500至600元一晚，或1500至2000元一晚的豪華酒店較受歡迎。他預期暑假預訂率較高，但相信訂房不會很難。

英國升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘稱，今年暑假留學生回港人數較去年同期增三分之一，而因早前有回港航班被熔斷，不少客機延遲至6至7月，因此酒店預訂集中6、7月。陳說900至1000元一晚的四星酒店最受本港家長歡迎。

（新冠疫情）