幼園、中學復課 學校呈報料倍增 梁子超：幼園低接種較高風險 倘飈需早介入

歐家榮表示，本港現時每日仍增加數百宗陽性個案，社區一定有隱形患者，上周約600多間小學復課，每日約35萬名高小學生及5萬名教師做快速測試，每日發現約10宗個案，中學及幼稚園今日復課，檢測人數倍增，每日個案或增至10至20宗，但實際數字難以判斷，因學生或已久沒做快測，今日找到的個案有可能是在過去一周染疫，個案多了不出奇；而今日才復課學生早前沒返校，故即使驗出陽性，亦不會對學校構成風險。他呼籲學生上學前做快測，做好風險管控，減低校內傳播風險。

呼吸系統科專科醫生梁子超認同復課後學校呈報個案或增一倍的估計，他稱中學生因疫苗接種率高，爆發風險不大，料呈報個案多為接種率較低的3至5歲幼稚園學生，當局須留意幼稚園個案會否急升，有需要時應及早介入。

新增283宗 近3月首度少於300

本港新冠陽性個案繼續回落，昨日新增283宗陽性，為2月4日以來首度少於300宗；當中11宗為輸入個案，6人於機場抵港檢測發現，4人於檢疫期間確診；另一人第12日始驗出陽性。歐家榮表示，該名45歲男患者上月19日從泰國抵港，Ct值為21，病毒量不算太高或太低，有可能屬於本地感染，需待基因排序分析確定。

港府前日起容許非港人來港，並放寬航班熔斷機制，有航空公司增加來港航班。被問到會否對本港構成風險，歐家榮表示，抵港旅客增多，輸入風險相對較大，港府已按風險訂立外防輸入措施；而新熔斷機制實施後暫時未有航班被禁飛。

10普通科門診恢復 社協：無九中九西

另外，今日起10間普通科門診診所恢復服務（見表），醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，明白市民對普通科門診的需求隨着疫情好轉而提升，當局會陸續恢復更多普通科門診服務，23間指定診所會繼續運作，服務不受影響。

社區組織協會幹事連瑋翹指出，恢復服務的10間診所不包括九龍中和九龍西，長者跨區求診非常不便，冀短期內每區均有診所逐步回復服務。

明報記者

（新冠疫情）