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李家超周五千人造勢 邀顧問團選委出席 未邀公眾 譚耀宗：場地所限

【明報專訊】今屆特首選舉唯一候選人李家超將於星期五（6日）舉行造勢大會，競選辦主任、全國人大常委譚耀宗表示，已邀請競選辦主席團、顧問團和所有選委出席，屆時會邀請嘉賓和具代表性人士分享。李家超昨日被問到周日（8日）投票日目標取得的票數，他稱選票當然重要，但爭取市民認同更重要。

想取多少票？

李：爭市民認同更重要

譚耀宗表示，競選辦星期五下午在灣仔會展舉辦「我和我們，同開新篇」造勢大會。被問到為何沒邀請公眾出席，譚稱由於場地所限，不能容許太多人出席，又認為造勢大會有大批選委和非選委出席，與探訪特定區域相比的接觸面更大。對於李家超落區次數不多，譚耀宗解釋由於今次選舉期較短，加上受新冠疫情影響，但未來兩日李家超仍有實地探訪的活動。

譚稱遵防疫例 倡出席者快測

造勢大會獲邀人數過千，譚耀宗強調屆時會遵守政府防疫規定，亦租用較大場地，不會超出活動人數上限。大會將建議出席者事前做快速測試，並要求出席者使用「安心出行」和戴口罩等。

李：高興社福醫衛界代表認同政綱

李家超則表示，昨日出席兩場交流會，分別與社福和宗教界以及醫學和衛生服務界的代表會面，他對與會者認同其政綱感到高興，稱會繼續與各方溝通。他說，倘當選會分階段要求各部門訂立目標，強調施政關鍵是成果，希望建立「執行型、實踐型」的政府。被問到今次選舉的目標票數，李稱得票固然重要，對他而言是強心針、認同和支持，但今次選舉工程更重要是爭取市民認同他的施政理念。

譚耀宗昨早接受商台節目訪問時，表示李家超將來要令公務員文化有擔當，「動之以情、說之以理」，稱公務員要為民解困，別讓繁瑣程序成為絆腳石。對於公務員升遷制度是否要改革，譚耀宗認為，獎罰制度要分明，在任用和提拔公務員時，需考慮他們是否積極進取，有心解決問題，稱公務員不能因循守舊，而政府要以民為本。

譚耀宗說，「公屋提前上樓計劃」是李家超的建議，現時團隊仍就計劃聽取意見，未到計算具體成效的階段，統計有幾多條屋邨能實行計劃。對於入伙時配套不足，譚認為可透過不同方法解決，例如先增加小巴或巴士服務。

（特首選舉）

相關字詞﹕譚耀宗 李家超 特首選舉2022

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